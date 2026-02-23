Znęcał się nad chorym Nynkiem, pies nie przeżył. Kara: 20 godzin prac społecznych miesięcznie

Właściciel psa Nynka, Jacek P., został skazany za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem, które było zaniedbane, zagłodzone i chore.

Sąd Rejonowy w Zgierzu skazał Jacka P. na 10 miesięcy ograniczenia wolności w formie 20 godzin prac społecznych miesięcznie oraz 6 lat zakazu posiadania zwierząt. Dodatkowo musi zapłacić 7 tys. zł nawiązki na rzecz organizacji SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego.

Przedstawicielka SOS Animal i pełnomocniczka burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do spraw zwierząt, Katarzyna Rezler, wyraziła oburzenie wyrokiem, uważając go za "ponurą kpinę" w obliczu cierpienia, jakiego doznał pies.

Aleksandrów Łódzki. Znęcał się nad chorym psem

Wracamy do sprawy z minionego roku. 12 lutego 2025 roku do Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim wpłynęło zawiadomienie, że na terenie miasta pies jest w bestialski sposób traktowany przez swojego właściciela. Pies Nynek był zaniedbany, odwodniony, zagłodzony i nie miał zębów. Zmagał się też z nieleczoną chorobą pasożytniczą i miał problemy ze wzrokiem. Jego właściciel Jacek P. twierdził, natomiast że zwierzę jest stare, więc leczenia nie potrzebuje.

"Ciągnięty za głowę po schodach, kilkukrotnie zrzucany z nich przez właściciela, bo nie był w stanie sam po nich wejść. (...) Gdyby nie Pani, która w naszej opinii jest bohaterką, bo nie bała się tego zgłosić do UM , psiak już by nie żył. Zabraliśmy go natychmiast po zgłoszeniu w stanie krytycznym. Trafił do kliniki" - informowała wówczas organizacja SOS ZWIERZ Aleksandrów Łódzki.

Niestety, pomimo starań życia Nynka nie udało się uratować.

Właściciela Nynka usłyszał wyrok

W środę, 19 lutego, w Sądzie Rejonowym w Zgierzu zapadł wyrok w sprawie mieszkańca Aleksandrowa Łódzkiego, który znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad schorowanym psem Nynkiem. Mężczyzna nie był obecny na sali rozpraw.

Decyzja sądu wielu może zszokować. Jacek P. za swoje bestialskie czyny względem psa nie pójdzie do więzienia! Został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności w formie 20 godzin prac społecznych miesięcznie, a także 6 lat zakazu posiadania zwierząt. Musi też zapłacić 7 tys. złotych nawiązki na rzecz organizacji SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego. Wyrok jest nieprawomocny.

i Autor: Sos Zwierz Aleksandrów Łódzki/ Archiwum prywatne

i Autor: Sos Zwierz Aleksandrów Łódzki/ Archiwum prywatne

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? Zdecydowanie tak Nie, te są wystarczające Nie mam zdania