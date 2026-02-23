Najlepsze restauracje włoskie w Łodzi. TOP 10, które musisz odwiedzić w 2026 roku

Najlepsza restauracja włoska Łódź - LISTA
Szukając idealnego miejsca na romantyczną kolację, rodzinny obiad przy pizzy i makaronie, czy po prostu luźne spotkanie z przyjaciółmi, wielu zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepszą restaurację włoską w Łodzi? Kuchnia włoska, ceniona za swoją prostotę, świeżość składników i bogactwo smaków, od lat podbija serca smakoszy na całym świecie. Od klasycznej pizzy neapolitańskiej, przez aromatyczne makarony, aż po wykwintne desery – włoskie specjały to gwarancja udanego wieczoru. Właśnie dlatego przygotowaliśmy listę starannie wyselekcjonowanych miejsc, które zasługują na uwagę.
- Farina Bianco
- Adres: Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 14, 90-051 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "W drugim dniu naszego pobytu w Łodzi zdecydowaliśmy się na kuchnię włoską. Uznaliśmy, że miejsce jest godne zaufania, poza tym przekonały nas dobre opinie. Widać, że to modne miejsce. W niedzielne popołudnie wiele miejsc było zajętych, ale znalazł się stolik także dla nas. Lokal jest dwupoziomowy i miejsc jest naprawdę bardzo dużo. Szybko podszedł do nas kelner i przyjął zamówienie. Zdecydowaliśmy się na cannelloni i supreme kurczak z buraczanymi gniochami oraz duszonymi warzywami: marchewką, pietruszką i cukinią. Zamówione dania otrzymaliśmy po około 20 minutach. Były bardzo dobre, świetnie doprawione, gorące i pięknie podane. Absolutnie bez zastrzeżeń. Obsługa poprawna, chociaż kelner, który nas obsługiwał, nie przypadł nam do gustu. Sposób obsługi i dość bezpośrednie zwracanie się do klienta nie spodobały nam się. Ceny wysokie. Szczerze mówiąc mam wątpliwości, czy stosunek jakości do ceny jest odpowiedni. Pewnie drugi raz nie skorzystam z oferty restauracji, nawet nie dlatego, że jest drogo, tylko po prostu nie lubię przepłacać. Skorzystałem z toalety, czysto."
- Olio Pizza Napoletana - Łódź
- Adres: Piotrkowska 123, 90-430 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Wielce prawdopodobne, że były to najlepsze pizze neapolitańskie, jakie jadłem w Polsce! Moim własnym wyborem był nr 7. Nie zawiodłem się. Pizza pyszna, a burrata, jak zawsze wymiata! Druga pizza została polecona przez obsługę. To nr 12. Również rewelacja! Dobrze i smacznie skomponowane dania, przygotowane ze świeżych składników, wysokiej jakości. Dopełnienie całości stanowiło włoskie piwo Moretti. Wystrój lokalu nie do końca w moim guście, ale dbałość obsługi o klienta rekompensowała tę niedogodność. Moim zdaniem w lokalu mogłyby być dostępne nożyczki do krojenia pizzy, ale to tylko sugestia i niczego nie zmienia w mojej opinii. Smacznie, sympatycznie, po prostu super! Polecam!"
- Restauracja Roma
- Adres: Piotrkowska 122, 90-060 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo podoba mi się koncept otwartej kuchni, w której widać proces wyrabiania ciasta czy to na ravioli, makarony czy na pizzę. Tym razem próbowaliśmy pizzy, ta w wersji carbonary ciekawa, ale chętniej wrócę na tą z krewetkami. Ciasto lekkie, nie zapychające i nie pozastawiające uczucia zgagi. Lemoniada z rokitnika GIT. Jestem bardzo ciekawa ravioli i makaronów. Chętnie powrócę"
- Ristorante Mare e Monti
- Adres: Stanisława Wigury 13, 90-302 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Była to nasza pierwsza restauracja przy równie pierwszej wizycie w Łodzi.I był to strzał w ponad dziesiątkę!Wystrój miejsca, klimat, przyjemna i profesjonalna usługa, która ugościła nas w najwyższym standardzie - wszystko to perfekcyjnie ze sobą grało.Sama kolacja nie była tylko wypadem na jedzenie. To było doświadczenie rodem z reataurant weeka. Każde zamówione i przyniesione danie było starannie opisane przez obsługę, która wprowadziła nas w świat tworzenia tej kuchni. I nie było to podejście tylko do naszego stolika, każdy gość mógł tego doświadczyć.Same dania to poezja smaku. Pizza była jedną z najlepszych, jakie jadłam w swoim życiu - a trochę ich było. Makaron z krewetkami był bardzo delikatny ale również aromatyczny. Dodatkowo sposób przygotowania makaronu spowodował, że po całej uczcie wyszłyśmy najedzone, a jednocześnie z poczuciem lekkości. Nie wystąpiło uczucie przeciążenia i ciężkości, co również zostało opisane przez obsługę, że właśnie taki sposób przygotowania ich własnego makaronu powoduje uczucie lekkości pomimo sporych kalorii zwieńczeniem tej kolacji były przepyszne dwa desery.Miejsce to jest magiczne i swoim podejściem restauracja skusiła nad do ponownych odwiedzin mimo naszego krótkiego pobytu w Łodzi.Jeśli nadarzy się okazja, wrócę tam głodna nowych smaków!"
- Larte dei Sapori Sztuka Smaku
- Adres: Adama Próchnika 53, 90-423 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "To nasze wielkie odkrycie w Łodzi. Trafiliśmy tu trochę z przypadku wracając do apartamentu zmęczeni po zwiedzaniu. Przede wszystkim jest to miejsce bardzo klimatyczne. Nastrojowa muzyka, przyciemnione światło, wygodne fotele. Bardzo przyjemnie spędza się tu czas. Zamówiliśmy pizzę prosciutto i makaron nduja piccante, do tego dobre lane piwo. Na ich podanie czekaliśmy około 25 minut. Naprawdę było warto. Pizza świetna. Ciasto idealne, bardzo dobry balans wysokiej jakości składników. Pizza nie była mokra, bez problemu można ją było jeść rękami. Z kolei makaron idealnie doprawiony, danie pikantne, ale nie palące. Zarówno pizza jak i makaron podane gorące. Estetyka dań bez zarzutu. Na koniec zdecydowaliśmy się jeszcze ma kawę i pyszne Brownie. Ceny bardzo dobre. Obsługa przesympatyczna, bardzo pomocna i profesjonalna. Skorzystaliśmy też z toalety, czyściutko i pachnąco. Przy kolejnej wizycie w Łodzi na pewno tu wrócimy. Bardzo dziękujemy"
- La Bottega da Enrico
- Adres: Henryka Sienkiewicza 27, 90-114 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Bardzo klimatyczny sklepik, świetnie zaopatrzony w wysokiej jakości włoskie produkty. Można tu znaleźć naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Jedyny minus jest taki, że gdy się wejdzie, chciałoby się kupić dosłownie wszystko . Dużym plusem jest również wygodny parking z tyłu sklepu. Czasem można trafić na kolejkę, ale to tylko pokazuje popularność tych delikatesów! Oby tak dalej"
- Lo Sfizio di Enrico
- Adres: Nawrot 18/20, 90-008 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Fenomenalne jedzenie, o którym powinno być zdecydowanie głośniej! Zaszłam na chwilę, po kawałek pizzy w biegu i naprawdę przyznam, że dawno nie jadłam tak dobrej pizzy na kawałki. Chrupiące ciasto, prawdziwa oliwa, ciekawe dodatki. Napewno wrócę ponownie, żeby spróbować kolejnych pozycji z menu. Lokal jest mały, więc faktycznie nie jest to może miejsce na romantyczną kolację, ale jedzenie pyszne."
- Otwarte Drzwi
- Adres: Piotrkowska 120, 90-006 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Mega klimatyczne miejsce. Szybka obsługa i wydawka. Jak dla mnie za dużo sera na pizzy- ale ciasto, sos i składniki wysokiej jakości. Makaron ale dente, sosik dobrze doprawiony. Polecam"
- Restauracja Ciao
- Adres: Piotrkowska 71, 90-422 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Byliśmy w restauracji 14 lutego z okazji Walentynek. Bardzo miła atmosfera, pyszne makarony i pizza, fantastyczny deser, różnorodne koktajle i drinki na każdy gust! Przyjemne ceny i wysoka jakość obsługi! Szczególna uwaga dla hostessy, a także uprzejmej i przemiłej kelnerki Asi!"
- Angelo Ristorante
- Adres: 6 Sierpnia 1/3, 90-606 Łódź
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Fantastyczne jedzenie. Byliśmy tutaj w ramach Restaurant Week i każde danie było mistrzostwem świata, z ogromną dbałością o szczegóły. Deser, jakiego nigdzie nie jadłam, zaskakujący, niecodzienny - ciastko orzeszek, gdzie smaki się ciekawie ze sobą mieszały (jednocześnie polecam osobom, które nie lubią orzechów w całości, jak ja). Krem z papryki pełen smaku, doprawiony w punkt. Sosy nadające całości charakteru, sprawiły, że dania główne były niezwykłe i inne od wszystkich. Kelner opisał szczegółowo każde danie, co też było świetnym elementem. Polecam, jeśli jeszcze będę w Łodzi, na pewno przyjdę spróbować dań ze standardowej karty To było najlepsze doświadczenie restauracyjne!"