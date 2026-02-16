To jedno z najpiękniejszych miast województwa łódzkiego. Leży blisko słynnego Tomaszowa

Ujazd to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. Jest położone blisko Tomaszowa Mazowieckiego

Ujazd leży w powiecie tomaszowskim, nieopodal Tomaszowa Mazowieckiego. To miasto zyskało literacką sławę dzięki Julianowi Tuwimowi. Poeta poświęcił liczne wiersze swojej żonie, Stefanii, urodzonej właśnie w Tomaszowie Mazowieckim. Jeden z tych utworów, w zmienionej wersji, stał się tekstem słynnej piosenki „Tomaszów” w wykonaniu Ewy Demarczyk.

Pierwsze historyczne wzmianki o Ujeździe pochodzą z 1283 roku. Sama nazwa miejscowości wywodzi się od średniowiecznego terminu oznaczającego wyznaczenie granic posiadłości poprzez jej objechanie. Przez wieki Ujazd był miastem prywatnym, należącym najpierw do biskupów kujawskich, a następnie do znamienitych rodów szlacheckich, takich jak Duninowie, Szczawińscy czy Ostrowscy.

Prawa miejskie Ujazd otrzymał w 1428 roku z rąk króla Władysława II Jagiełły. Miasto utraciło swój status w 1870 roku w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym, dzieląc los wielu innych polskich miejscowości. Po ponad 150 latach, 1 stycznia 2023 roku, Ujazd ponownie dołączył do grona miast, odzyskując historyczne prawa.

Najważniejszym zabytkiem Ujazdu są malownicze ruiny zamku Ostrowskich. Budowla, reprezentująca styl wczesnobarokowy, została wzniesiona w latach 1681-1701. Jej projektantem był Wawrzyniec Senes, znany również jako twórca słynnego zamku Krzyżtopór w Ujeździe świętokrzyskim. Fundatorem rezydencji był natomiast Hieronim Augustyn Lubomirski.

Wśród innych cennych obiektów w mieście wyróżnia się kościół parafialny pod wezwaniem św. Wojciecha. Jego budowę, rozpoczętą w 1676 roku, zainicjował Samuel Jacek Szczawiński. Uzupełnieniem zespołu zabytkowego jest także klasycystyczna plebania, która pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku.

