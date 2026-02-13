To najpiękniejsze miasteczko województwa łódzkiego. Leży nad jedną z najdłuższych rzek w Polsce

Osjaków to jedno z najpiękniejszych miast województwie łódzkim. Leży nad malowniczą Wartą

Historia Osjakowa sięga co najmniej 1299 roku, z którego pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości. Kluczowym momentem w jego dziejach było nadanie mu praw miejskich w 1446 roku przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Jako miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego, Osjaków zyskał na znaczeniu dzięki położeniu na szlaku handlowym prowadzącym ze Śląska na Ruś, a jego rozwój wspierały liczne jarmarki i targi. Dobrą passę przerwały zniszczenia dokonane w czasie potopu szwedzkiego. Tragiczny zwrot w historii nastąpił w 1870 roku, kiedy to w ramach represji po powstaniu styczniowym, Osjaków utracił prawa miejskie, które posiadał przez ponad cztery stulecia.

Osjaków może poszczycić się kilkoma cennymi obiektami zabytkowymi, które stanowią świadectwo jego bogatej przeszłości. Najważniejszym z nich jest drewniany kościół cmentarny pod wezwaniem św. Rocha, wzniesiony w 1643 roku. Ten wyjątkowy obiekt jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Łódzkiego. W panoramie miasta wyróżnia się także neoromański kościół parafialny pw. św. Kazimierza Królewicza, zbudowany w latach 1908–1912. Do innych ważnych śladów przeszłości należą pozostałości cmentarza żydowskiego z XIX wieku oraz malowniczo położony nad Wartą młyn wodny z 1905 roku.

Współczesny Osjaków, leżący na terenie historycznej ziemi wieluńskiej, łączy w sobie urok nadwarciańskiego krajobrazu z dziedzictwem minionych wieków. Najnowsza historia miasta napisała ważny rozdział 1 stycznia 2024 roku. Właśnie wtedy, po ponad 150 latach, Osjaków odzyskał prawa miejskie, co stanowi symboliczny powrót do jego historycznych korzeni i otwiera nowy etap w jego rozwoju.

