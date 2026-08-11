Zgotowali bezdomnemu piekło na ziemi. Tomasz zmarł. Nastolatkowie oskarżeni o brutalną zbrodnię

Szok w Dobroniu po morderstwie. Mieszkańcy znali oskarżonych nastolatków

Wydarzenia z października 2024 roku nadal wstrząsają lokalną społecznością w Dobroniu. Miejscowi wciąż nie mogą uwierzyć w rozmiar tragedii, a sprawców zbrodni w bezpośrednich rozmowach określają mianem zwyczajnych chłopaków. Tymczasem śledczy ustalili, że grupa oprawców od maja do 8 października tamtego roku urządziła 43-latkowi prawdziwą gehennę. Pan Tomasz stracił wcześniej miejsce zamieszkania i trafił do wspomnianej miejscowości. Na początku korzystał z gościnności osób, które zaoferowały mu pomocną dłoń, jednak ostatecznie nigdzie nie osiadł na stałe.

Dnie spędzał na poszukiwaniu dorywczych prac oraz proszeniu przechodniów o wsparcie finansowe, a noce przesypiał w opuszczonych budynkach dawnej piekarni. Z biegiem czasu bezdomny stał się ofiarą brutalnych ataków. O szczegółach makabrycznego procederu opowiedziała na łamach „Super Expressu” Jolanta Szklinik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

W okresie od maja do 8 października 2024 roku, na terenie gminy Dobroń, w opuszczonych pomieszczeniach posesji nastolatkowie w wieku od 15 do 18 lat znęcali się ze szczególnym okrucieństwem i bez żadnego powodu nad bezdomnym mężczyzną - mówiła "Super Expressowi" Jolanta Szklinik, rzeczniczka prasowa sieradzkiej prokuratury.

Zarzuty dla oprawców bezdomnego. Prokuratura ujawnia drastyczne szczegóły

Rzeczniczka sieradzkiej prokuratury szczegółowo opisała przerażające metody działania sprawców oraz bezpośrednią przyczynę zgonu 43-latka.

Zachowania oskarżonych było nacechowane okrucieństwem i pogardą dla godności ludzkiej, a ich celem było uprzedmiotowienie pokrzywdzonego oraz jego długotrwałe maltretowanie. 43-letni pokrzywdzony wielokrotnie został ciężko pobity, pozbawiany wolności, zmuszany do obcowania płciowego, a nastolatkowie swoje czyny nagrywali telefonami komórkowymi. W dniu 08 października 2024 roku nastolatkowie zastosowali skrajną przemoc kontrolowaną, bestialsko bijąc pokrzywdzonego, który doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała, a w szczególności głowy, że w wyniku obrażeń czaszkowo mózgowych zmarł, pomimo zastosowania specjalistycznej pomocy medycznej - wyjaśniła rzeczniczka sieradzkiej prokuratury.

Przedstawicielka organów ścigania zwróciła również uwagę na wyjątkową demoralizację młodych mężczyzn oraz ich pełną poczytalność i świadomość w trakcie dokonywania przestępstw.

Oskarżeni nie ograniczyli się do samego znęcania, lecz świadomie utrwalali jego przebieg za pomocą nagrań wideo. Zachowania te świadczą o daleko posuniętej demoralizacji, całkowitym braku empatii oraz zobojętnieniu na ludzkie cierpienie. W chwili kierowania aktu oskarżenia wszyscy oskarżeni osiągnęli pełnoletność. W chwili czynów 3 oskarżonych ukończyło 17 lat i mogli podlegać odpowiedzialności karnej, natomiast 1 nieletni odpowiada jak osoba dorosła, pomimo nieukończenia w chwili czynu 17 lat. W śledztwie ustalono, że oskarżeni mieli zachowaną zdolność postrzegania znaczenia czynów i pokierowania swoim zachowaniem - podkreślila Jolanta Szklinik.

Wszyscy sprawcy usłyszeli już formalne zarzuty dotyczące dotkliwego pobicia oraz znęcania się nad ofiarą ze szczególnym okrucieństwem. Dwóch z oskarżonych będzie odpowiadać za zabójstwo w najcięższej kwalifikacji, natomiast trzem prokuratura zarzuca doprowadzenie mężczyzny do obcowania płciowego. Sprawą nieletniego współsprawcy zajął się Sąd Rodzinny w ramach oddzielnego postępowania. Trzech podejrzanych przebywa obecnie w areszcie tymczasowym, a wobec jednego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Z uwagi na młody wiek w momencie popełniania przestępstw, sąd nie może skazać oskarżonych na dożywocie. Maksymalny wymiar kary w tym przypadku wynosi do 25 lat pozbawienia wolności.