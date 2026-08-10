Matka porwała trójkę swoich dzieci! Kobieta wywiodła w pole kuratora

Ucieczka pod okiem kuratora. Trzej mężczyźni pomagali 32-letniej matce

Wszystko wydarzyło się 7 sierpnia 2026 roku na terenie obiektu rekreacyjnego w Wieluniu. Tego dnia, na mocy postanowienia sądu, 32-latka spotkała się ze swoimi dziećmi w wieku od 2 do 8 lat. Spotkanie odbywało się pod nadzorem kuratora sądowego.

- Kobieta wykorzystała nieuwagę obecnych osób i zabrała dzieci, odjeżdżając samochodem prowadzonym przez mężczyznę, który na nią czekał. Drugi z mężczyzn miał celowo odwracać uwagę kuratora oraz personelu obiektu, umożliwiając kobiecie wyjście z dziećmi - mówi asp. sztab. Katarzyna Grela, rzeczniczka policji w Wieluniu.

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Gdy służby otrzymały informację o zniknięciu małoletnich, natychmiast ruszyła akcja poszukiwawcza. Jednym z pierwszych zatrzymanych był 41-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Policjanci podejrzewali, że mężczyzna uczestniczył w działaniach, które umożliwiły matce zabranie dzieci.

Dzieci odnalezione w gminie Wołów. Porywacze w rękach policji

Funkcjonariusze ustalali trasę ucieczki 32-latki i analizowali informacje, które mogły doprowadzić ich do miejsca pobytu dzieci. W sprawę włączyli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz funkcjonariusze z województwa dolnośląskiego. Śledczy brali pod uwagę, że kobieta mogła wraz z małoletnimi wyjechać poza województwo łódzkie.

- W wyniku skoordynowanych działań wytypowano miejsce, w którym mogła przebywać kobieta wraz z dziećmi. Policjanci dotarli do jednego z mieszkań na terenie gminy Wołów w województwie dolnośląskim, gdzie około godziny 3.00 odnaleźli 32-latkę oraz troje małoletnich. Dzieci były całe i zdrowe, a następnie zostały przekazane pod opiekę prawnego opiekuna. Na podstawie obowiązującego orzeczenia sądu trójka małoletnich powinna pozostawać pod opieką dziadków, którzy sprawują nad nimi pieczę zastępczą – dodaje asp. sztab. Katarzyna Grela, rzeczniczka policji w Wieluniu.

W lokalu, w którym odnaleziono dzieci, policjanci zatrzymali także 36-latka podejrzewanego o przewożenie 32-latki i małoletnich. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że w ucieczce miał uczestniczyć także 38-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, którego rolą miało być zapewnienie transportu. Mężczyzna również trafił w ręce policji.

Ostatecznie zatrzymano 32-letnią matkę dzieci oraz trzech mężczyzn mających 36, 38 i 41 lat. Cała czwórka usłyszała zarzuty dotyczące udziału w uprowadzeniu małoletnich wbrew woli osób uprawnionych do sprawowania nad nimi opieki. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.