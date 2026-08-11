Lotnisko w Łodzi szykuje czartery na jesień 2026. Rodos i Tirana to nie wszystko

Czartery z lotniska w Łodzi na jesień 2026 to propozycja dla tych, którzy chcą przedłużyć wakacyjny klimat po sezonie. W rozkładzie pojawiają się między innymi Rodos, Tirana, Burgas i Monastyr. Gdzie jeszcze będzie można polecieć?

Autor: Pavel Podshivalov/ Pexels.com