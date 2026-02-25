Zamiast pilnować owiec wsiadła do pociągu. Klara odnalazła się w innym mieście

Pasterski pies o imieniu Klara, na co dzień mieszkający pod Brzezinami, we wtorek 24 lutego uciekł z terenu gospodarstwa.

Zwierzę pokonało dystans ponad 6 km, by na stacji w Koluszkach wsiąść do pociągu jadącego do Skierniewic.

Właściciele dowiedzieli się o losie zguby dzięki pasażerce, która opublikowała zdjęcie psa w mediach społecznościowych.

Około godziny 15:30 suczka wróciła pociągiem do Koluszek, gdzie została odebrana przez opiekunów.

Klara wsiada do pociągu w Koluszkach

Wszystko wydarzyło się parę minut po godzinie 13 we wtorek, 24 lutego, w momencie, gdy na peron w Koluszkach wjechał pociąg z Łodzi. Gdy tylko drzwi wagonów rozsunęły się, suczka bez wahania wskoczyła do środka i zajęła miejsce między fotelami. Chwilę później skład ruszył w dalszą trasę w kierunku Skierniewic.

Finał poszukiwań dzięki internautom

Samotna wycieczka czworonoga nie umknęła uwadze jednej z pasażerek, która błyskawicznie zamieściła w mediach społecznościowych wpis o nietypowym podróżnym. Informacja o psie jadącym koleją bardzo szybko rozeszła się w internecie, dzięki czemu dotarła do zaniepokojonych właścicieli.

Dzięki zaangażowaniu postronnych osób udało się zorganizować smycz dla uciekinierki na stacji w Skierniewicach. Klara została wprowadzona do pociągu powrotnego i około godziny 15:30 dotarła do Koluszek, skąd odebrali ją jej opiekunowie.

