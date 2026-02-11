To miasto w województwie łódzkim ma jeden z najpiękniejszych rynków. Zachwyca też zabytkowym ratuszem

Białaczów to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. Zachwyca zabytkowym rynkiem

Początki Białaczowa sięgają XIII wieku, jednak jego złoty wiek nadszedł pod koniec XVIII stulecia, gdy właścicielem dóbr został Stanisław Małachowski – marszałek Sejmu Czteroletniego. To właśnie z jego inicjatywy miasto zostało gruntownie przebudowane, zyskując unikalny, klasycystyczny charakter. Małachowski zatrudnił do tego zadania najwybitniejszych twórców epoki, w tym architekta Jakuba Kubickiego oraz projektanta ogrodów Jana Chrystiana Schucha.

Niestety, w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym, w 1870 roku Białaczów utracił prawa miejskie. Na ich odzyskanie czekał ponad 150 lat – historyczny status powrócił do niego 1 stycznia 2024 roku, otwierając nowy rozdział w jego bogatych dziejach.

To, co wyróżnia Białaczów na tle innych miejscowości, to jego doskonale zachowany układ urbanistyczny i zabytki. Całość została zaprojektowana jako spójna kompozycja, której centralnym punktem jest rynek.

Pałac Małachowskich. Najważniejszym obiektem jest imponujący pałac wzniesiony w latach 1797-1800 według projektu Jakuba Kubickiego. Klasycystyczna rezydencja z monumentalnym portykiem i salą balową otoczona jest malowniczym parkiem w stylu angielskim.

Najważniejszym obiektem jest imponujący pałac wzniesiony w latach 1797-1800 według projektu Jakuba Kubickiego. Klasycystyczna rezydencja z monumentalnym portykiem i salą balową otoczona jest malowniczym parkiem w stylu angielskim. Ratusz. W centrum kwadratowego rynku stoi kolejny budynek autorstwa Kubickiego – klasycystyczny ratusz. Co ciekawe, jego piętro pierwotnie pełniło funkcję... suszarni płótna dla lokalnej manufaktury sukienniczej, co świadczy o gospodarczych ambicjach założyciela.

W centrum kwadratowego rynku stoi kolejny budynek autorstwa Kubickiego – klasycystyczny ratusz. Co ciekawe, jego piętro pierwotnie pełniło funkcję... suszarni płótna dla lokalnej manufaktury sukienniczej, co świadczy o gospodarczych ambicjach założyciela. Układ urbanistyczny. Sam układ miasta, z rynkiem i promieniście odchodzącymi od niego ulicami, jest wpisany do rejestru zabytków. To dzieło Jana Chrystiana Schucha stanowi doskonały przykład oświeceniowego planowania przestrzennego.

Dopełnieniem architektonicznego krajobrazu Białaczowa jest neoromański kościół pw. św. Jana Chrzciciela, wzniesiony pod koniec XIX wieku w miejscu dawnej, drewnianej świątyni. Dzięki tej spójnej wizji sprzed ponad dwustu lat, Białaczów pozostaje dziś jednym z najciekawszych i najbardziej harmonijnych miasteczek w centralnej Polsce.

Sonda Czy województwo łódzkie jest najpiękniejsze w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Białaczów, jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

20