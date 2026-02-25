Żałoba w straży pożarnej, nie żyje st. kpt. Dawid Janeczek. Nagle stracił przytomność w aucie

Strażacy w żałobie. Nie żyje st. kpt. Dawid Janeczek

„Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu st. kpt. Dawida Janeczka. W dniu 24.02.2026r. w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia odszedł na wieczną służbę” - przekazała we wtorek (24 lutego) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Strażacy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu st. bryg. Radosławem Jadwiszczakiem na czele oddali cześć zmarłemu koledze oraz złożyli kondolencje pogrążonym w żalu bliskim zmarłego druha.

Wyrazy głębokiego współczucia przekazał również Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek.

Tragiczne zdarzenie w Zduńskiej Woli

St. kpt. Dawid Janeczek zmarł nagle w swoim aucie. We wtorek, 24 lutego, o godz. 9 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli otrzymał zgłoszenie, że na ul. Sieradzkiej, na wysokości Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem Opla Combo.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni sieradzanin, jadąc ulicą Sieradzką w stronę miejscowości Czechy, stracił przytomność - poinformowała mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli. Wcześniej kierowca miał uderzyć kołem auta o krawężnik.

Niestety, lekarz, który przyjechał na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon strażaka.

- Trwają czynności policjantów pod nadzorem prokuratora w celu ustalenia przyczyn tego nieszczęśliwego zdarzenia - przekazała mł. asp. Biniaszczyk.

Pogrzeb Strażaka