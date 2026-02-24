Szukali ekshibicjonisty, a znaleźli pedofila! 49-latek odpowie za obrzydliwe czyny

Łask. Szukali ekshibicjonisty, znaleźli pedofila
Nad tą sprawą kryminalni z łaskiej komendy pracowali od października 2025 roku. Właśnie wtedy na ulicach Łasku doszło do szokującego incydentu. Nieznany sprawca obnażał się publicznie! Funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny lubującego się w ekshibicjonizmie i 17 lutego około godz. 18:50 dotarli pod adres wynajmowanego przez niego mieszkania.
- Kiedy policjanci zapukali do drzwi, mężczyzna jedynie je uchylił. Na widok funkcjonariuszy był bardzo zdziwiony i zaczął zachowywać się nerwowo - poinformował mł. asp. Bartłomiej Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Łasku.
W trakcie rozmowy mundurowi zauważyli leżący na stole włączony laptop. Okazało się, że ich niezapowiedziana wizyta przerwała 49-latkowi oglądanie filmu pornograficznego, w którym brała udział osoba małoletnia! Kryminalni natychmiast weszli do środka i przeszukali mieszkanie. To co odkryli, mrozi krew w żyłach. Przyszli zatrzymać ekshibicjonistę, a schwytali pedofila!
Pornografia dziecięca i child grooming
W wyniku działań policjanci zabezpieczyli łącznie 26 nośników pamięci, w tym 4 komputery i 9 telefonów komórkowych, a także kurtkę, którą 49-latek miał na sobie podczas październikowego obnażania się.
- Wstępne oględziny sprzętu potwierdziły, że na nośnikach znajduje się pornografia dziecięca. Ponadto w telefonie mężczyzny znaleziono rozmowy prowadzone za pomocą internetowego komunikatora. Mężczyzna pisał z małoletnią dziewczynką, wysyłał jej swoje nagie zdjęcia i dążył do spotkania. W związku z zabezpieczonymi dowodami został zatrzymany - przekazał mł. asp. Bartłomiej Kozłowski.
Zarzuty dla 49-latka
Mieszkaniec powiatu łaskiego za swoje obrzydliwe czyny odpowie przed sądem. - Usłyszał zarzuty nawiązywania kontaktu z osobą poniżej 15 roku życia w celu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym oraz posiadania i przechowywania pornografii dziecięcej. Odpowie również za nieobyczajny wybryk z października - poinformował mł. asp. Kozłowski.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Łasku i zdecydował, że 49-latek spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.
Czym jest child grooming?
Child grooming to tzw. uwodzenie dziecka za pośrednictwem wszelkiego rodzaju komunikatorów - Messenger, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Instagram, a także blogów, forów internetowych czy czatów. Mechanizm ten polega na tym, że osoba, która jest sprawcą przemocy, nawiązuje kontakt z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia w celu wykorzystania seksualnego.
Dorosły, niczym drapieżnik, krok po kroku buduje relację z dzieckiem, maskując swoje prawdziwe intencje pod płaszczykiem przyjaźni, troski lub mentorstwa. To nie jednorazowy akt, lecz misternie tkana sieć manipulacji, mająca na celu zdobycie zaufania dziecka i stopniowe przygotowanie go do wykorzystania seksualnego. Co ważne, child grooming jest formą przemocy, nawet jeśli nie dojdzie do bezpośredniego kontaktu seksualnego, ponieważ wykorzystuje różne formy manipulacji, szantażu, czy zastraszania.
Polecany artykuł: