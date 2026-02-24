Szukali ekshibicjonisty, a znaleźli pedofila! 49-latek odpowie za obrzydliwe czyny

Łask. Szukali ekshibicjonisty, znaleźli pedofila

Nad tą sprawą kryminalni z łaskiej komendy pracowali od października 2025 roku. Właśnie wtedy na ulicach Łasku doszło do szokującego incydentu. Nieznany sprawca obnażał się publicznie! Funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny lubującego się w ekshibicjonizmie i 17 lutego około godz. 18:50 dotarli pod adres wynajmowanego przez niego mieszkania.

- Kiedy policjanci zapukali do drzwi, mężczyzna jedynie je uchylił. Na widok funkcjonariuszy był bardzo zdziwiony i zaczął zachowywać się nerwowo - poinformował mł. asp. Bartłomiej Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

W trakcie rozmowy mundurowi zauważyli leżący na stole włączony laptop. Okazało się, że ich niezapowiedziana wizyta przerwała 49-latkowi oglądanie filmu pornograficznego, w którym brała udział osoba małoletnia! Kryminalni natychmiast weszli do środka i przeszukali mieszkanie. To co odkryli, mrozi krew w żyłach. Przyszli zatrzymać ekshibicjonistę, a schwytali pedofila!

Pornografia dziecięca i child grooming

W wyniku działań policjanci zabezpieczyli łącznie 26 nośników pamięci, w tym 4 komputery i 9 telefonów komórkowych, a także kurtkę, którą 49-latek miał na sobie podczas październikowego obnażania się.

- Wstępne oględziny sprzętu potwierdziły, że na nośnikach znajduje się pornografia dziecięca. Ponadto w telefonie mężczyzny znaleziono rozmowy prowadzone za pomocą internetowego komunikatora. Mężczyzna pisał z małoletnią dziewczynką, wysyłał jej swoje nagie zdjęcia i dążył do spotkania. W związku z zabezpieczonymi dowodami został zatrzymany - przekazał mł. asp. Bartłomiej Kozłowski.

Zarzuty dla 49-latka

Mieszkaniec powiatu łaskiego za swoje obrzydliwe czyny odpowie przed sądem. - Usłyszał zarzuty nawiązywania kontaktu z osobą poniżej 15 roku życia w celu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym oraz posiadania i przechowywania pornografii dziecięcej. Odpowie również za nieobyczajny wybryk z października - poinformował mł. asp. Kozłowski.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Łasku i zdecydował, że 49-latek spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Czym jest child grooming?

Child grooming to tzw. uwodzenie dziecka za pośrednictwem wszelkiego rodzaju komunikatorów - Messenger, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Instagram, a także blogów, forów internetowych czy czatów. Mechanizm ten polega na tym, że osoba, która jest sprawcą przemocy, nawiązuje kontakt z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia w celu wykorzystania seksualnego.

Dorosły, niczym drapieżnik, krok po kroku buduje relację z dzieckiem, maskując swoje prawdziwe intencje pod płaszczykiem przyjaźni, troski lub mentorstwa. To nie jednorazowy akt, lecz misternie tkana sieć manipulacji, mająca na celu zdobycie zaufania dziecka i stopniowe przygotowanie go do wykorzystania seksualnego. Co ważne, child grooming jest formą przemocy, nawet jeśli nie dojdzie do bezpośredniego kontaktu seksualnego, ponieważ wykorzystuje różne formy manipulacji, szantażu, czy zastraszania.

