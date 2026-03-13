Najlepsze miasta do życia w Polsce. Jest najnowszy ranking. Łódź poza TOP 5

Ranking miast najlepszych do życia w Polsce

Już jest! "Business Insider Polska" opublikował najnowszy ranking najlepszych miast do życia w Polsce. „Zebraliśmy kluczowe liczby z 16 miast (po jednym z każdego województwa), opisujące stan na koniec 2025 r. i początek 2026 r. Wzięliśmy pod lupę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki. Dodatkowo porównaliśmy istotne dla ogólnego zadowolenia z życia aspekty, takie jak: dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza” - tłumaczą autorzy zestawienia.

W poprzedniej edycji rankingu, który opisywał stan na połowę 2025 r., pierwsze miejsce zajęły Katowice, a kolejne - Poznań, Rzeszów i Gdańsk. W najnowszym rankingu na pierwsze miejsce wskoczyły ex aequo Rzeszów i Poznań, zaś kolejne miejsca zajęły Katowice i Lublin. A Łódź? Cóż, tego miasta próżno szukać w pierwszej piątce…

Łódź w rankingu najlepszych miast do życia w Polsce

Łódź w rankingu uplasowała się na 6. miejscu. Tuż za Warszawą! W żadnej z kategorii, w których oceniane były miasta, nie zajęła pierwszego miejsca. Jednak w dwóch przypadkach – dostępność mieszkań i dostęp do lekarza na NFZ - jest wiceliderem. A pozostałe kategorie?

Bezrobocie – miejsce 15. (przedostatnie!)

Średnie wynagrodzenie – miejsce 11.

Przestępczość – miejsce 8.

Jakość powietrza – miejsce 10.

Ranking miast najlepszych do życia w Polsce. Skąd pochodzą dane?

"Business Insider Polska" podaje, że wszystkie wykorzystane do stworzenia rankingu statystyki pochodzą z oficjalnych źródeł. „Są regularnie publikowane przez zaufane instytucje i dostęp do nich jest powszechny. Mowa o liczbach pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (bezrobocie, przeciętne wynagrodzenie, przestępczość, liczba mieszkańców), NFZ (kolejki do lekarzy, które podsumowuje portal swiatprzychodni.pl), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (jakość powietrza) i portalu Morizon (ceny mieszkań)” - wyjaśniają autorzy zestawienia.

Łódź w statystykach. Te dane mogą zaskoczyć

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec grudnia 2025 r. bezrobocie w Łodzi wynosiło 5,5 proc., a przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (a więc w firmach zatrudniających co najmniej dziewięć osób) było na poziomie 8852 zł brutto.

Z kolei średnia cena mieszkania z drugiej ręki według danych portalu Morizon.pl wyniosła w Łodzi 8385 zł. „Tym samym okazuje się, że przeciętny mieszkaniec Łodzi w grudniu 2025 r. był w stanie za równowartość średniej pensji kupić ok. 1,06 m kw.” - wylicza Damian Słomski, dziennikarz "Business Insider Polska".

A co z jakością powietrza w Łodzi? Dramatu nie ma. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 (szkodliwego z uwagi na zawartość rakotwórczych metali ciężkich) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. (zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) wynosiło średnio 21,99 mikrogramów na metr sześcienny. Warto zaznaczyć, że norma średniego dobowego stężenia według WHO to 50 mikrogramów na metr sześcienny.

W Business Insiderze sprawdzili także, jak to jest z kolejkami do lekarzy na NFZ z dziesięciu popularnych specjalizacji. Według danych NFZ grupowanych przez portal Swiatprzychodni.pl średni czas oczekiwania do specjalisty w Łodzi wyniósł w lutym 2026 r. ok. 108 dni.

Autorzy rankingu miast przeanalizowali również statystyki dotyczące przestępczości. Według danych GUS w Łodzi w okresie od 1 stycznia do 30 września 2025 r. odnotowano 11 245 przestępstw. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Łodzi, w badanym okresie na 1000 mieszkańców było średnio 17,50 przestępstw. To mniej niż w Warszawie!