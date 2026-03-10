Szukali go przez rok. Ciało 55-latka przypadkiem odnaleźli robotnicy

Alicja Franczuk
2026-03-10 21:58

Tragiczny finał poszukiwań w województwie łódzkim. Po niemal roku od zaginięcia odnaleziono 55-letniego mężczyznę. Ciało znajdowało się w kanale melioracyjnym na terenie gminy Czarnożyły. Przypadkiem natknęli się na nie robotnicy.

policja taśma

i

Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Taśma policyjna - zdj. ilustracyjne.

Zwłoki w rowie melioracyjnym w gminie Czarnożyły

Makabrycznego odkrycia dokonano podczas udrażniania przepływu wody. W poniedziałek, 9 marca, około 15:29 służby otrzymały zgłoszenie o odnalezieniu zwłok w kanale melioracyjnym na terenie gminy Czarnożyły.

„Na miejscu pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzili czynności procesowe, w tym wykonali oględziny miejsca ich znalezienia. Zwłoki na polecenie prokuratora zabezpieczono” - przekazała asp. sztab. Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Ustalenia policji w sprawie zaginionego 55-latka

We wtorek, 10 marca, przeprowadzono czynności identyfikacyjne, dzięki którym ustalono tożsamość zmarłego.

„Jest to 55-letni mężczyzna, który od ubiegłego roku był poszukiwany przez funkcjonariuszy jako osoba zganiona” - poinformowała asp. sztab. Grela.

Rodzina zgłosiła zaginięcie 55-latka w kwietniu ubiegłego roku. Po niemal roku poszukiwań otrzymali najgorszą możliwą wiadomość.

„Obecnie policjanci z komisariatu w Białej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny śmierci 55-letniego mieszkańca gminy Czarnożyły” - dodała asp. sztab. Grela.

