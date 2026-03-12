Wstrząsające wyznanie matki ofiary wypadku na A1. Te słowa ruszą Sebastiana M.? "Ja już nie chcę żyć"

Spis treści Matka ofiary z autostrady A1 wspomina wnuka. Wstrząsające wyznanie o wizytach na cmentarzu

Śledczy zarzucają Sebastianowi M. spowodowanie tragicznego zdarzenia drogowego na autostradzie A1, w wyniku którego we wrześniu 2023 roku zginęło małżeństwo, Martyna i Patryk, a także ich pięcioletni syn Oliwier. Sprawa ta odbiła się szerokim echem w całym kraju, a dyskusje o postępowaniu kierowcy BMW nie słabną. Mężczyzna opuścił terytorium Polski i usilnie unikał ekstradycji, natomiast obecnie jego linia obrony opiera się na umniejszaniu własnej odpowiedzialności. Adwokaci podejrzanego próbują przekonać wymiar sprawiedliwości, że główną przyczyną dramatu był fatalny stan techniczny auta pokrzywdzonych. Tymczasem biegli ustalili, że jadący z ogromną prędkością kierowca uderzył w mniejszy pojazd, dociskając go do barier ochronnych, co ostatecznie doprowadziło do pożaru. Obraz tej tragedii staje się jeszcze bardziej wstrząsający po wysłuchaniu opowieści krewnych zmarłej rodziny, którzy postanowili publicznie opisać swoje ogromne cierpienie.

Wyjątkowo bolesny przekaz płynie z wypowiedzi matki tragicznie zmarłego Patryka. Pani Elżbieta udzieliła wywiadu dziennikarzom portalu O2, w którym podkreśliła potężną pustkę po stracie jedynego syna, jedynego wnuczka oraz jedynej synowej. Kobieta jest w pełni świadoma, że żadne działania nie przywrócą życia jej najbliższym. Reporterzy przeprowadzający rozmowę zastali matkę ofiary w złym stanie psychicznym, co stanowi naturalne następstwo tak nagłej i brutalnej straty.

- Nawet pies nam odszedł z żalu. Oni byli naszym życiem, naszym światełkiem. Ja już nie chcę żyć. Chcę być z nimi, gdziekolwiek są. Każdy dzień jest dla nas męczarnią - wyznała pani Elżbieta, łamiąc serca każdemu, kto śledzi tę historię.

W dalszej części wywiadu babcia zmarłego chłopca opowiedziała o niezwykłej więzi, jaka łączyła ją z małym wnuczkiem. Dziecko, pieszczotliwie nazywane przez nią „Oluniem”, stanowiło dla całej rodziny ogromne źródło radości. Ten beztroski okres został brutalnie przerwany przez kierowcę pędzącego autostradą, odbierając bliskim wszelką nadzieję na wspólną przyszłość.

Kobieta z rozrzewnieniem wspominała momenty, kiedy pięciolatek odwiedzał ich w domu, zawsze witając dziadków z szerokim uśmiechem. Z jej opowieści wynika, że chłopiec natychmiast po wejściu rozkładał ramiona i z entuzjazmem komunikował swoje przybycie. Rozpaczająca matka Patryka dodała ze smutkiem, że taki widok nigdy więcej nie zagości w ich progu.

- Teraz w tych drzwiach nigdy nie stanie - mówi rozżalona kobieta.

Pogrążona w żałobie kobieta odniosła się również do swojej obecnej, niezwykle bolesnej codzienności.

- Naszym domem jest teraz cmentarz. Jesteśmy tam cały czas, rano, w południe, wieczorem. Nawet w nocy, jak nie możemy spać. Wtedy jest tam najlepiej. Nie ma ludzi - przyznała pani Elżbieta na koniec rozmowy z dziennikarzem portalu O2.

Wywiad udzielony przez krewnych zmarłej na autostradzie rodziny wywołał falę współczucia wśród internautów, co doskonale obrazują dziesiątki wpisów na platformach społecznościowych. Użytkownicy sieci nie kryją oburzenia faktem, że sprawcy tak ogromnej tragedii grozi zaledwie osiem lat pozbawienia wolności, a on sam poszukuje sposobów na złagodzenie wyroku. Dodatkowe kontrowersje wzbudza postawa samego oskarżonego, który konsekwentnie unika wzięcia na siebie winy. Trudno przewidzieć, czy medialne wyznania pogrążonej w żałobie matki wpłyną na refleksję u Sebastiana M. Sprawa pozostaje otwarta, a bliscy ofiar zmuszeni są czekać na ostateczne decyzje polskiego sądownictwa.