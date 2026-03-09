Żarnów to jedno z najpiękniejszych miast w łódzkim. Jest też jednym z najstarszych grodzisk w Polsce

Historia Żarnowa sięga głęboko w mroki średniowiecza, co czyni go jednym z najstarszych ośrodków w tej części Polski. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie, zapisanej jako Zarnow, pochodzi z bulli gnieźnieńskiej z 1136 roku. Już od XI wieku miejscowość pełniła funkcję stolicy kasztelanii, co świadczy o jej strategicznym znaczeniu. O randze grodu świadczy fakt, że gościli w nim polscy władcy, w tym Bolesław Krzywousty, Kazimierz Wielki czy Władysław Jagiełło.

Rozwój osady doprowadził do nadania jej praw miejskich, co nastąpiło przed rokiem 1415. Niestety, złoty wiek miasta został przerwany przez potop szwedzki, który przyniósł ogromne zniszczenia. Burzliwe dzieje Polski odcisnęły swoje piętno także na Żarnowie, który utracił status miasta w 1870 roku w wyniku represji carskich po upadku powstania styczniowego.

Centralnym punktem i największą dumą Żarnowa jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja. Jego romańskie korzenie, widoczne zwłaszcza w potężnej wieży wzniesionej z ciosów piaskowca, świadczą o metryce sięgającej XII wieku. Fundację świątyni przypisuje się Bolesławowi Krzywoustemu lub Kazimierzowi Sprawiedliwemu. Choć kościół był wielokrotnie przebudowywany, jego pierwotny, romański charakter wciąż zachwyca i stanowi unikatowy zabytek w skali kraju.

Kolejnym świadectwem potęgi dawnego Żarnowa jest grodzisko „Szwedzka Góra”, którego początki datowane są na XI wiek. To pozostałość po wczesnopiastowskim grodzie obronnym, który strzegł strategicznych szlaków. Do dziś można podziwiać jego imponujące wały ziemne. Wśród innych cennych obiektów w mieście znajdują się także XIX-wieczny kościół cmentarny św. Rozalii, pozostałości cmentarza żydowskiego oraz zabytkowe drewniane domy, które nadają miejscowości niepowtarzalny klimat.

Sonda Czy województwo łódzkie jest najpiękniejsze w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Żarnów, jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

16