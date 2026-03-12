Rodzice ofiar z A1 wstrząśnięci słowami Sebastiana M. "To jest bezczelność"

Bliscy zmarłej tragicznie na autostradzie A1 rodziny nie kryją ogromnego gniewu w związku z postawą Sebastiana M.

Oskarżony stanowczo odrzuca zarzuty, podważa zebrany materiał dowodowy i stara się udowodnić, że to ofiary doprowadziły do zderzenia.

Kierowca przekonuje dodatkowo, że jego wyjazd z Polski nie był ucieczką przed wymiarem sprawiedliwości, a adwokat złożył wniosek o uchylenie aresztu.

Tragiczny powrót z wakacji autostradą A1

W połowie września ubiegłego roku rozegrał się dramat, który na zawsze zmienił życie Małgorzaty i Janusza D. oraz Elżbiety i Waldemara B. Ich dzieci, Martyna i Patryk, a także pięcioletni wnuk Oliwier, zginęli w drodze powrotnej z nadmorskiego urlopu. Rodzina podróżowała kią w kierunku rodzinnego Myszkowa na Śląsku. W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego w tył ich pojazdu z ogromnym impetem uderzyło luksusowe BMW kierowane przez Sebastiana M. Uderzenie wyrzuciło auto na bariery energochłonne, gdzie pojazd błyskawicznie zajął się ogniem, a cała trójka poniosła śmierć w płomieniach.

Sebastian M. ukrywał się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Niedługo po tragicznym w skutkach zderzeniu kierowca BMW opuścił terytorium Polski i próbował uniknąć odpowiedzialności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ostatecznie wiosną minionego roku przeprowadzono skuteczną ekstradycję, a kilka miesięcy później oskarżony stanął przed polskim sądem. Na wstępnym etapie postępowania deklarował chęć mediacji z krewnymi ofiar, licząc zapewne na łagodniejszy wymiar kary. Szybko jednak zmienił strategię obrony i zaczął oskarżać tragicznie zmarłego kierowcę kii o spowodowanie wypadku. Sebastian M. forsuje teorię, według której poszkodowani jechali z uszkodzonym kołem dojazdowym, które miało niespodziewanie odpaść i zmusić ich do nagłej zmiany pasa ruchu prosto pod jego maskę.

Szokujące zachowanie rodziny Sebastiana M. w sądzie

Rodzice zmarłego małżeństwa są zdruzgotani linią obrony prezentowaną przez sprawcę. Dodatkowy ból sprawia im skandaliczna postawa najbliższych Sebastiana M. obecnych na sali rozpraw. Siostra oraz rodzice oskarżonego pozwalają sobie na nieodpowiednie gesty, cyniczne uśmiechy oraz ironiczne komentarze w trakcie trwania procesu.

Matka zmarłego Patryka nie wytrzymała na rozprawie

Na jednym z ostatnich posiedzeń sądu doszło do niezwykle poruszających scen. Gdy oskarżony umniejszał swoją rolę w tragedii, matka zmarłego Patryka, pani Elżbieta, zasłoniła uszy, nie mogąc znieść jego słów. Sebastian M. całkowicie odrzucał wyliczenia ekspertów od rekonstrukcji wypadków, przekonując, że jego prędkość wynosiła 170 kilometrów na godzinę, a nie szokujące 315 kilometrów na godzinę wskazane w opiniach. Stanowczo zaprzeczył również, jakoby jego zagraniczny wyjazd był próbą uniknięcia kary. Zapewniał, że:

„nie uciekł z kraju, a wyjechał w celach biznesowych”

Sebastian M. znów szokuje w sądzie

Ponadto mężczyzna nieustannie podważał inne niepodważalne dowody zgromadzone przez prokuraturę, które obciążają go winą za spowodowanie tej niewyobrażalnej tragedii.

Obrończyni Sebastiana M. chciała jego wolności

Podczas posiedzenia pełnomocniczka kierowcy BMW próbowała przeforsować wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania dla swojego klienta. Sąd prowadzący sprawę kategorycznie odrzucił tę prośbę, pozostawiając mężczyznę za kratami. Po zakończeniu rozprawy rodzina zmarłego małżeństwa nie potrafiła ukryć ogromnego rozgoryczenia i wściekłości na bezduszność sprawcy.

Rodzice ofiar z A1 dosadnie o słowach Sebastiana M.

Zrozpaczeni rodzice zmarłej Martyny otwarcie skrytykowali postawę oskarżonego, zwracając uwagę na jego brak skruchy i szacunku dla ofiar. Zaznaczyli, że słowa oskarżonego w sądzie bardzo ich dotykają.

- Jego zachowanie było skandaliczne –

przyznali ze łzami w oczach rodzice, dodając z bólem o absurdalnej linii obrony sprawcy.

- Podważał opinie biegłych. Cały czas zrzuca winę na nasze dzieci. To nas bardzo boli. Powiedział na początku, że nie robił żadnego wystąpienia, nie robił żadnego wyjaśnienia z uwagi na szacunek do naszych zmarłych dzieci, a za chwilę je zaatakował. Mówił, że to Patryk mu zajechał drogę. Tak, jakby oni byli wszystkiemu winni. A przecież wszyscy doskonale wiemy, jaka jest prawda. On zaczął już obrażać prokuraturę, posunął się do aspektów politycznych. To jest bezczelność z jego strony -

podsumowali zdruzgotani najbliżsi zmarłych. Zgodnie z polskim prawem, za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym Sebastianowi M. grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.