Spis treści Kradzież obrazów w Łodzi. Złodzieje dzieł sztuki zatrzymani przez policję

Napad miał miejsce 10 listopada. „Sprawcy w brutalny sposób wtargnęli do mieszkania 72-laka, skrępowali właściciela taśmą oraz opaskami samozaciskowymi, a następnie ukradli 74 dzieła sztuki o łącznej wartości 3,5 miliona złotych. Wśród skradzionych prac znajdowały się płótna wybitnych polskich malarzy, między innymi Jacka Malczewskiego oraz artystów z rodziny Kossaków” - relacjonuje Edyta Machnik, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Natychmiast po zgłoszeniu przestępstwa sprawą zajęli się łódzcy funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy szczegółowo gromadzili materiał dowodowy i zrekonstruowali przebieg tego napadu. „Jak ustalili policjanci, po napadzie sprawcy załadowali skradzione obrazy do busa zakupionego wcześniej w komisie przez podstawioną osobę” - wyjaśnia Edyta Machnik.

„Następnie, chcąc zatrzeć ślady i ukryć rzeczywisty charakter przewożonego ładunku przeładowali dzieła sztuki na terenie Zgierza do innego dostawczego samochodu, oznaczonego logotypem jednej z firm kurierskich. Tak przygotowany transport wyruszył w kierunku województwa mazowieckiego. Skradzione obrazy zostały ostatecznie ukryte na terenie powiatu żyrardowskiego” - dodaje rzeczniczka Machnik.

Kradzież obrazów w Łodzi. Złodzieje dzieł sztuki zatrzymani przez policję

Przestępcy zostali zatrzymani przez mundurowych w niedzielę, 22 listopada. Stróże prawa wkroczyli w tym samym czasie do kilku lokali na obszarze województw łódzkiego i mazowieckiego. W zakrojonych na szeroką skalę działaniach uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a także mundurowi z Biura Operacji Antyterrorystycznych i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Łodzi, Radomia oraz Bydgoszczy. Podczas akcji odzyskano skradzione obrazy, a na poczet przyszłych kar zabezpieczono 6 aut, 3 sztuki broni oraz gotówkę w kwocie niemal 70 tysięcy złotych, 800 euro i 500 dolarów.

Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już ośmiu osobom mającym od 39 do 72 lat. Siedmioro podejrzanych będzie odpowiadać przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sześciu ujętych usłyszało oprócz tego zarzuty dokonania rozboju, natomiast 54-letniemu mieszkańcowi powiatu pruszkowskiego zarzucono kierowanie tą grupą. Z kolei 70-letni mężczyzna i 72-letnia kobieta odpowiedzą za paserstwo umyślne. Za przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej kodeks przewiduje do 8 lat pozbawienia wolności, a osobie stojącej na jej czele grozi pobyt w więzieniu nawet do 15 lat.

Sąd przychylił się do wniosku złożonego przez prokuraturę i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu wobec 7 podejrzanych.