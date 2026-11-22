W 2017 roku do lokalu na czwartym piętrze jednego z bloków na osiedlu Warszawska w Wieruszowie wprowadziła się Żaneta A.-K. wraz z małym synkiem Nikodemem oraz swoim nowym partnerem, Stevem V. Rozwiedziona kobieta, która wcześniej samotnie wychowywała dziecko i cierpiała po poprzednim nieudanym związku, pragnęła znów kogoś pokochać i znaleźć prawdziwe uczucie. Poznany w sieci przystojny obywatel Portugalii wydał jej się idealnym kandydatem na życiowego partnera, a spotkanie na żywo tylko utwierdziło ją w tym przekonaniu.

Codzienność pary po wspólnym zamieszkaniu wyglądała zupełnie zwyczajnie i nic nie zwiastowało nadchodzącego dramatu.

„Wydawało się, że to zwyczajna rodzina. Uczyli języków obcych, dawali korepetycje” - relacjonowali w tamtym czasie mieszkańcy bloku, których cytuje "Super Express". „Ona zawsze się kłaniała, mówiła dzień dobry. On za to po polsku słowa nie umiał. Nie było słychać, żeby w tym mieszkaniu coś się działo” - dodawali we wspomnieniach sąsiedzi.

Zabójstwo 3-letniego Nikosia w Wieruszowie. Partner matki skatował dziecko

Pod koniec września 2017 roku Steve V. ujawnił jednak swoje potworne oblicze. Mężczyzna miał zajmować się 3-letnim Nikosiem podczas pobytu jego matki w pracy. Zamiast tego przez cały tydzień pastwił się nad bezbronnym dzieckiem, a w ostatni piątek miesiąca zgwałcił je i pobił tak dotkliwie, że wracająca do mieszkania pani Żaneta zastała synka w stanie agonalnym.

Zakrwawionego i posiniaczonego malucha karetka pogotowia zabrała najpierw do lokalnej placówki medycznej, skąd śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze, którzy walczyli o życie chłopca, przyznawali, że od dawna nie mieli do czynienia z tak bardzo skatowanym dzieckiem, jednak mimo ich wysiłków Nikoś zmarł kolejnego dnia. Trzylatek doznał wstrząsających obrażeń, obejmujących pęknięcie czaszki, uraz mózgu oraz wielonarządowe obrażenia wewnętrzne, a także krwiaka na czole, guzy na głowie i liczne zasinienia w okolicach bioder oraz podbrzusza.

W pierwszej kolejności funkcjonariusze policji zatrzymali zarówno matkę dziecka, jak i jej portugalskiego partnera. Po przeprowadzeniu przesłuchań śledczy zwolnili kobietę do domu, natomiast Steve V. usłyszał zarzuty zgwałcenia, zabójstwa oraz znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek.

Proces oskarżonego ruszył w sierpniu 2018 roku przed Sądem Okręgowym w Sieradzu i z uwagi na drastyczne okoliczności zbrodni odbywał się z wyłączeniem jawności. Z ustaleń wynika jednak, że Portugalczyk nie przyznawał się do winy i utrzymywał, iż chłopiec sam zrobił sobie krzywdę poprzez uderzenie o kaloryfer. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom, uznał winę mężczyzny za bezsporną i wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności.

Wyrok dla Steve'a V. Sąd Apelacyjny w Łodzi obniżył karę, interweniował Sąd Najwyższy

Apelację od tego orzeczenia wniosły obie strony, przy czym prokuratura żądała kary dożywotniego więzienia, natomiast obrona starała się o złagodzenie wyroku. W 2020 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi niespodziewanie uwzględnił wniosek adwokata, skracając odsiadkę oskarżonego z 25 do 15 lat i przedstawiając przy tym wstrząsające uzasadnienie swojej decyzji.

„Kara 25 lat jest karą szczególną, jest ona niewspółmiernie wysoka w stosunku do czynu” - argumentował sędzia Krzysztof Eichstaedt, cytowany w materiale "Super Expressu".

„Co prawda przestępstwo to zasługuje na najwyższe potępienie, ale nie trudno wyobrazić sobie dużo bardziej brutalne przestępstwa i to dla nich są zarezerwowane kary szczególne” - tłumaczył przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości.

W odpowiedzi na tę decyzję prokuratura skierowała kasację do Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

„Skazany dokonał wyjątkowo brutalnego i sadystycznego zachowania o charakterze seksualnym. Zdaniem Sądu Najwyższego zachowanie to przekracza granicę człowieczeństwa. To, co zostało dokonane na ciele dziecka w celu zaspokojenia żądzy seksualnej, przekracza wymiar człowieczeństwa” - zaznaczyli w uzasadnieniu sędziowie Sądu Najwyższego.

Podczas ponownego procesu przed sądem apelacyjnym zapadł ostateczny wyrok skazujący Steve'a V. na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

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