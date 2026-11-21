Kardynał Konrad Krajewski reaguje na wieść o dziecku w Oknie Życia

Metropolita łódzki na długo zapamięta piątkowe popołudnie, 20 listopada. To właśnie wtedy kardynał Konrad Krajewski odebrał telefon z informacją, że został dziadkiem.

- Zadzwonił do mnie dyrektor naszej Caritas, żeby poinformować, że w Oknie Życia w domu sióstr urszulanek pojawiło się kolejne dziecko. To już taka tradycja, że ilekroć pojawiało się dziecko w oknie, biskup otrzymywał taką właśnie wiadomość - relacjonuje świeżo upieczony „dziadek”.

Kardynał Konrad Krajewski przyznał również, że ogromną radość sprawia mu fakt uratowania kolejnego ludzkiego życia.

- Mówimy o tym, żeby młode matki, kobiety oczekujące potomstwa, którym jest wyjątkowo trudno, wiedziały, że nie muszą być same. Mamy sprawnie działający system pomocy, specjalistów w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym, a w ostateczności Okno życia, w którym dziecko znajdzie bezpieczne schronienie - wyjaśnia duchowny.

Dziewczynka w Oknie Życia w Łodzi. Siostry urszulanki ruszyły na ratunek

W domu zakonnym przy ulicy Obywatelskiej 60 w Łodzi dzwonek alarmowy rozległ się dokładnie o godzinie 16:18. Dla sióstr urszulanek był to wyraźny znak, że ktoś otworzył Okno Życia. Zakonnice natychmiast zeszły na dół do odpowiedniego pomieszczenia, gdzie w nosidełku zauważyły pozostawione niemowlę. Siostra będąca pielęgniarką od razu zbadała malucha i skontrolowania jego funkcje życiowe, potwierdzając, że odnalezione dziecko to dziewczynka.

- Była normalnie ubrana, stosownie do pory roku, wyglądała zdrowo, co potem potwierdzili medycy, którzy przybyli po chwili do domu sióstr - mówi przełożona domu, siostra Małgorzata Binkowska.

Niemowlę odnalezione 20 listopada jest już dziesiątym dzieckiem pozostawionym w łódzkim Oknie Życia u sióstr urszulanek i jednocześnie czwartą dziewczynką.

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Okno Życia w Archidiecezji Łódzkiej. Jak działają procedury?

Przedstawiciele Archidiecezji Łódzkiej przypominają o idei tego miejsca. Specjalny punkt działa w bardzo prosty sposób i pozwala rodzicom na anonimowe pozostawienie nowo narodzonego dziecka bez narażania jego zdrowia oraz życia.

„Okno otwiera się z zewnątrz i jest łatwo dostępne. Otwarte – uruchamia alarm w domu, w którym jest zainstalowane. Pozostawione w nim dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą powiadamiane jest pogotowie ratunkowe i policja. W następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można było uruchomić procedurę adopcji. Konieczne procedury trwają kilka tygodni. W tym czasie sąd musi nadać dziecku dane personalne, ustanowić dla niego opiekuna prawnego, a następnie orzec adopcję” - wyjaśnia w komunikacie Archidiecezja.

W Polsce pierwsze Okno Życia otwarto 19 marca 2006 roku w Krakowie, a obecnie w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie kraju działa około 60 takich punktów. Aż 90 procent z nich funkcjonuje pod patronatem organizacji Caritas. Dotychczas w tego typu miejscach bezpieczne schronienie znalazło ponad 160 niemowląt.

Z kolei sama Caritas Archidiecezji Łódzkiej odpowiada za utworzenie trzech takich punktów. Działają one w Łodzi, Pabianicach oraz Piotrkowie Trybunalskim, gdzie uratowano łącznie już 18 dzieci.