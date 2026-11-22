Śmiertelny wypadek na ulicy Brzezińskiej w Łodzi. Zginęło dwoje pasażerów Audi

Dramat rozegrał się w sobotę, 21 listopada, kwadrans przed północą na ulicy Brzezińskiej w Łodzi. Samochodem osobowym marki Audi A5 kierował 20-letni obywatel Polski, a wraz z nim podróżowała trójka pasażerów - dwie kobiety oraz mężczyzna.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A5, 20-letni mężczyzna, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn utracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w słup energetyczny, a następnie w drzewo - poinformowała mł. asp. Izabela Wypychowska reprezentująca Łódzką Policję.

Skutki uderzenia okazały się katastrofalne dla podróżujących. Mimo podjętej na miejscu akcji ratunkowej, życia dwojga pasażerów o nieustalonej jeszcze tożsamości nie udało się uratować. Zmarli to kobieta oraz mężczyzna. Obrażenia odnieśli również 20-letni kierowca i 22-letnia pasażerka, którzy zostali przetransportowani do szpitala.

Autor: KWP PSP Łódź/ Materiały prasowe

Łódzka policja i prokuratura badają okoliczności tragedii z udziałem 20-letniego kierowcy

Przez wiele godzin w rejonie katastrofy pracowali funkcjonariusze policji, których działania nadzorował prokurator. Zadaniem śledczych jest teraz dokładne odtworzenie przebiegu i przyczyn wypadku, który kosztował życie dwie osoby.

Z dotychczasowych informacji przekazanych przez służby wynika jedynie, że młody mężczyzna siedzący za kierownicą Audi był trzeźwy w momencie zdarzenia.