Bawoły w Pabianicach uciekły z posesji. Policja na osiedlu Bugaj

Nietypowe sceny rozegrały się we wtorek, 17 listopada wieczorem w Pabianicach. Około 19.15 mieszkańcy osiedla Bugaj mogli zobaczyć na ulicy spacerujące bawoły. Zwierzęta niepostrzeżenie opuściły teren prywatnej posesji właściciela i ruszyły w głąb miasta.

Wędrujące bawoły pojawiły się na ulicy Podleśnej. Wśród osób, które je tam zauważyły, znalazł się funkcjonariusz z wydziału ruchu drogowego w Pabianicach, przebywający akurat na urlopie. Policjant natychmiast zgłosił sprawę kolegom. W rejon zgłoszenia wysłano straż miejską i policyjny patrol.

Jak złapano bawoły w Pabianicach? Interwencja właściciela i policji

Podczas wędrówki oba bawoły skręciły na prywatny teren przy ulicy Bugaj, na którym był parking. W tym momencie na miejscu zdarzenia pojawił się właściciel zwierząt.

Mężczyzna wykorzystał swoje auto do zastawienia bramy wyjazdowej. W ten sposób odciął uciekinierom drogę na ulice.

„Po zaopiekowaniu zwierząt przez lekarza, zostały one przetransportowane w bezpieczne miejsce. Funkcjonariusze pabianickiej komendy zabezpieczali teren do czasu zabrania bawołów” – przekazał TVP3 Łódź mł. asp. Jakub Gąsiorek, rzecznik pabianickiej policji.

Na szczęście nikomu nic się nie stało, a i bawoły wyszły z całej sytuacji bez szwanku, ale kłopoty może mieć 71-latek, do którego należą zwierzęta.

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