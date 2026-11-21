Nowa mieszkanka łódzkiego Orientarium

Orientarium ZOO Łódź jest jedynym ogrodem zoologicznym w Polsce, w którym można zobaczyć ten niezwykle rzadki gatunek. Historia łódzkich legwanów rozpoczęła się w 2022 roku, kiedy do pawilonu Wiwarium trafił samiec wykluty trzy lata wcześniej w ogrodzie zoologicznym w Wiedniu.

Od tego czasu trwały starania o znalezienie dla niego odpowiedniej partnerki. Nie było to jednak proste zadanie, ponieważ legwan szlachetny należy do najrzadszych jaszczurek utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. W końcu udało się sprowadzić samicę urodzoną w 2023 roku na wyspie Jersey. Hodowcy mają nadzieję, że w przyszłości łódzkie zoo będzie mogło włączyć się w rozmnażanie tego krytycznie zagrożonego gatunku.

- Według naszych danych w europejskich ogrodach zoologicznych żyje zaledwie 51 osobników, a w ogrodach na całym świecie jedynie 55. Dlatego znalezienie odpowiedniej samicy nie było łatwym zadaniem. Ostatecznie udało nam się pozyskać młodą, ale już niemal dojrzałą płciowo samicę z wyspy Jersey. To dla nas ogromny sukces hodowlany i kolejny krok w kierunku stworzenia pary, która w przyszłości mogłaby doczekać się potomstwa - podkreślił Michał Gołędowski, dyrektor ds. hodowli i rozwoju Orientarium ZOO Łódź.

Teraz zadaniem opiekunów będzie przygotowanie legwanów do przyszłego połączenia i stworzenie im odpowiednich warunków do rozmnażania.

Legwan szlachetny - bez pomocy człowieka grozi mu zagłada

Legwan szlachetny naturalnie występuje na wyspach Małych Antyli na Morzu Karaibskim. Przez tysiące lat żył w stosunkowo odizolowanym środowisku, jednak za sprawą ingerencji człowieka jego sytuacja zaczęła się zmieniać. Sprowadzane na wyspy zwierzęta, w tym koty, psy i szczury, zaczęły zagrażać miejscowym gadom, polując na młode osobniki i niszcząc ich gniazda.

Największym zagrożeniem dla Iguany delicatissimy okazał się jednak własny krewny - Legwan zielony, czyli Iguana iguana. Również ten gatunek został wprowadzony przez człowieka na część karaibskich wysp. Obie jaszczurki konkurują o pożywienie i miejsca do życia, a dodatkowo mogą się ze sobą krzyżować. W efekcie zagrożone jest nie tylko przetrwanie legwana szlachetnego, ale również zachowanie jego odrębności genetycznej.

- To niezwykle trudna sytuacja. Legwany zielone zaczęły wypierać rodzime jaszczurki. W efekcie gatunek, który przez tysiące lat doskonale radził sobie w swoim naturalnym środowisku, znalazł się na skraju wyginięcia - wyjaśnił Gołędowski.

W tej sytuacji ogrody zoologiczne postawiły sobie za cel stworzenie stabilnej i zróżnicowanej genetycznie populacji legwanów, która pomoże zabezpieczyć przyszłość gatunku. Zwierzęta rozmnażane pod opieką człowieka mogą w przyszłości uczestniczyć w programach przywracania go do naturalnego środowiska.

Samo rozmnażanie nie rozwiąże jednak wszystkich problemów. Zanim legwany będą mogły wrócić na karaibskie wyspy, konieczne jest ograniczenie zagrożeń, które doprowadziły do spadku ich liczebności. W przeciwnym razie wypuszczone osobniki ponownie znalazłyby się w niebezpieczeństwie. Ochrona gatunku wymaga więc zarówno współpracy ogrodów zoologicznych, jak i działań prowadzonych w jego naturalnych siedliskach.