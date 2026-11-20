Zarzuty dla ratowników z Aquaparku Fala w Łodzi

W piątek, 20 listopada, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak przekazał nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na pływalni. Śledczy przedstawili zarzuty dwóm ratownikom, którzy pracowali wówczas w łódzkim Aquaparku Fala. Mężczyźni są podejrzani o umyślne narażenie chłopca na niebezpieczeństwo oraz nieumyślne spowodowanie jego śmierci, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Eksperyment procesowy na basenie w Łodzi przesądził o zarzutach

Prokurator zaznaczył, że kluczowe dla podjęcia decyzji o przedstawieniu zarzutów pracownikom pływalni okazały się między innymi rezultaty eksperymentu procesowego. Czynności te przeprowadzono 28 września na terenie łódzkiego basenu, dokładnie w tym miejscu, gdzie doszło do tragedii.

- W eksperymencie brał udział biegły z zakresu ratownictwa wodnego, który następnie sporządzał na zlecenie prokuratora opinię - powiedział nam Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

- W ekspertyzie oceniał on zachowanie ratowników i opiekunek grupy. Fragment pływalni, w którym doszło do wypadku znajdował się pod nadzorem dwóch ratowników, a za grupę była odpowiedzialna jedna opiekunka oraz stażystka. Eksperyment oraz opinia wykazały między innymi, że tonącego chłopca można było zauważyć z obu stanowisk ratowniczych. Choć w miejscu zdarzenia występowały ograniczenia architektoniczne, czyli tzw. niecka, były one znane kadrze, a regulamin basenu wprost nakazywał w takich miejscach szczególną czujność - wyjaśnił.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) prokurator dodał również, że śledczy zadbali o to, by odtworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do tych z dnia dramatu.

- Termin został wybrany tak, żeby w aquaparku panowały identyczne warunki pogodowe i oświetleniowe. Nawet pozycja słońca, czy też to, jak jasno ono świeci, może wpływać na warunki widoczności w takim przeszklonym pomieszczeniu, jakim jest hala basenowa - powiedział PAP.

Rzecznik prokuratury wytłumaczył, że w działaniach na terenie pływalni uczestniczyło około 50 osób. Podczas tych czynności po całej hali przemieszczali się policjanci wyposażeni w przypięte kamery. Takie rozwiązanie miało na celu jak najwierniejsze zarejestrowanie kąta i pola widzenia osoby, która spacerowała wzdłuż brzegu basenu.

Tragiczna śmierć 7-letniego Nikosia po wypadku w Aquaparku Fala

Dramat w Aquaparku Fala rozegrał się w poniedziałek, 27 lipca, kiedy to Nikoś razem z grupą innych dzieci uczył się pływać w ramach zorganizowanych półkolonii. Nagrania z kamer monitoringu wykazały, że w pewnej chwili chłopiec zaczął na przemian chować się pod wodą i z niej wypływać, aż ostatecznie zniknął pod powierzchnią. Dziecko znajdowało się pod taflą przez sześć minut, dopóki nie dostrzegł go przepływający obok starszy mężczyzna, który zanurkował i wydobył chłopca. Tonącego 7-latka nie zauważył wcześniej żaden z dyżurujących na obiekcie ratowników, a sytuacji nie wyłapali także nadzorujący naukę pływania instruktorzy.

Akcja reanimacyjna trwała przeszło trzydzieści minut i zakończyła się przywróceniem funkcji życiowych chłopca, którego w skrajnie ciężkim stanie przetransportowano do szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. Medycy z tamtejszego Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej przez kilkanaście dni bezskutecznie próbowali ocalić życie pacjenta, ale 10 sierpnia lekarze byli zmuszeni stwierdzić śmierć mózgu. Uroczystości pogrzebowe dziecka zorganizowano dziesięć dni później. Jeszcze przed pochówkiem rodzice Nikosia wyrazili zgodę na pobranie narządów syna do przeszczepu, a oddane do transplantacji nerki oraz wątroba zdołały uratować życie trzem osobom.