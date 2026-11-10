"Szefostwo kazało mi zabić kilku cywilów". Przerażające słowa, potem atak!

Mężczyzna w wojskowym stroju sterroryzował sklep w Łodzi. „Zlecono mi zabicie kilku cywilów”

Do przerażającego zdarzenia doszło w niedzielę, 8 listopada, w sklepie „Roślinnik” przy ul. Sienkiewicza 20 w centrum Łodzi. Jak opisuje „Express Ilustrowany”, tuż przed zamknięciem lokalu do środka wszedł postawny mężczyzna w ubraniu z elementami wojskowymi. Poprosił 23-letnią pracownicę o możliwość skorzystania z toalety.

Kobieta początkowo odmówiła, ale ostatecznie zgodziła się wpuścić go na zaplecze. Wtedy usłyszała słowa, które ją przeraziły.

„Szefostwo zleciło mi zabicie kilku cywilów” – miał powiedzieć nieznajomy.

Napastnik demolował sklep. Pracownica uciekła

Przestraszona 23-latka zadzwoniła do właścicielki sklepu, Dominiki Tomalak-Wacławskiej.

– Pracownica bardzo się wystraszyła, zadzwoniła do mnie i kazałam jej zamknąć go w sklepie i uciec – relacjonowała kobieta w rozmowie z „Expressem Ilustrowanym”.

Właścicielka natychmiast przyjechała na miejsce i o godz. 16.02 zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Tymczasem mężczyzna zaczął demolować sklep. Niszczył wyposażenie, uderzał meblami w szyby, a także rozbijał okna szlifierką.

Ponieważ policja nie przyjeżdżała, właścicielka ponownie zadzwoniła na numer alarmowy o godz. 16.08. Pracownica pobiegła natomiast do pobliskiej komendy, oddalonej od sklepu o około 160 metrów.

Policja odpowiada na zarzuty. Dlaczego tak długo czekano?

Według relacji właścicielki uzbrojeni policjanci po cywilnemu weszli do sklepu po godz. 16.38 i zatrzymali mężczyznę. Od pierwszego telefonu na numer 112 minęło więc ponad 36 minut.

Policja przedstawia jednak inną ocenę czasu interwencji. Komisarz Kamila Sowińska z łódzkiej komendy wyjaśniła, że zgłoszenie przekazano funkcjonariuszom o godz. 16.08, a o 16.32 udali się oni na miejsce.

Według policji działania podjęto zgodnie z procedurami. Właścicielka sklepu uważa jednak, że na pomoc trzeba było czekać zdecydowanie za długo.

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