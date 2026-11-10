"Szefostwo kazało mi zabić kilku cywilów". Przerażające słowa, potem atak!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-10 16:30

Chwile grozy w centrum Łodzi! Potężny mężczyzna ubrany w strój z elementami wojskowymi wtargnął do sklepu z roślinami i zaczął grozić. „Szefostwo zleciło mi zabicie kilku cywilów” – miał powiedzieć przerażonej pracownicy. Kobiecie udało się uciec, ale napastnik zaczął demolować lokal. Jak podaje „Express Ilustrowany”, na przyjazd policji trzeba było czekać ponad pół godziny, choć komenda znajdowała się zaledwie 160 metrów dalej.

Niebieski kogut na dachu radiowozu z napisem Policja. O interwencji w łódzkim sklepie przeczytasz na Eska Łódź.
Autor: Super Express Policyjny radiowóz na miejscu zdarzenia / zdjęcie ilustracyjne

Mężczyzna w wojskowym stroju sterroryzował sklep w Łodzi. „Zlecono mi zabicie kilku cywilów”

Do przerażającego zdarzenia doszło w niedzielę, 8 listopada, w sklepie „Roślinnik” przy ul. Sienkiewicza 20 w centrum Łodzi. Jak opisuje „Express Ilustrowany”, tuż przed zamknięciem lokalu do środka wszedł postawny mężczyzna w ubraniu z elementami wojskowymi. Poprosił 23-letnią pracownicę o możliwość skorzystania z toalety.

Kobieta początkowo odmówiła, ale ostatecznie zgodziła się wpuścić go na zaplecze. Wtedy usłyszała słowa, które ją przeraziły.

„Szefostwo zleciło mi zabicie kilku cywilów” – miał powiedzieć nieznajomy.

Napastnik demolował sklep. Pracownica uciekła

Przestraszona 23-latka zadzwoniła do właścicielki sklepu, Dominiki Tomalak-Wacławskiej.

– Pracownica bardzo się wystraszyła, zadzwoniła do mnie i kazałam jej zamknąć go w sklepie i uciec – relacjonowała kobieta w rozmowie z „Expressem Ilustrowanym”.

Właścicielka natychmiast przyjechała na miejsce i o godz. 16.02 zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Tymczasem mężczyzna zaczął demolować sklep. Niszczył wyposażenie, uderzał meblami w szyby, a także rozbijał okna szlifierką.

Ponieważ policja nie przyjeżdżała, właścicielka ponownie zadzwoniła na numer alarmowy o godz. 16.08. Pracownica pobiegła natomiast do pobliskiej komendy, oddalonej od sklepu o około 160 metrów.

Policja odpowiada na zarzuty. Dlaczego tak długo czekano?

Według relacji właścicielki uzbrojeni policjanci po cywilnemu weszli do sklepu po godz. 16.38 i zatrzymali mężczyznę. Od pierwszego telefonu na numer 112 minęło więc ponad 36 minut.

Policja przedstawia jednak inną ocenę czasu interwencji. Komisarz Kamila Sowińska z łódzkiej komendy wyjaśniła, że zgłoszenie przekazano funkcjonariuszom o godz. 16.08, a o 16.32 udali się oni na miejsce.

Według policji działania podjęto zgodnie z procedurami. Właścicielka sklepu uważa jednak, że na pomoc trzeba było czekać zdecydowanie za długo.

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