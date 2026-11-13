Brutalne morderstwo 6-letniego Maksia. Prokurator wspomina miejsce zbrodni. Wstrząsająca relacja

Sąd w Sieradzu wydał wyrok w sprawie morderstwa 6-letniego Maksia

Sąd Okręgowy w Sieradzu ogłosił w piątek, 6 listopada, wyrok w sprawie okrutnego zabójstwa 6-letniego Maksia. Oskarżony o dokonanie tej zbrodni Daniel S. usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, przy czym o wcześniejsze wyjście na wolność będzie mógł się starać dopiero po odsiedzeniu minimum 40 lat. Na ławie oskarżonych zasiadła również matka chłopca, Paulina M., która w żaden sposób nie reagowała na cierpienie syna. Za znęcanie się nad dzieckiem poprzez zaniechanie sąd skazał kobietę na 9 lat i 6 miesięcy więzienia.

Jak zginął 6-letni Maksio?

Chociaż 6-latek stracił życie na początku maja ubiegłego roku, jego prawdziwy koszmar trwał już od marca. Przez kilka tygodni partner matki chłopca, Daniel S., regularnie katował malca, popychając go, kopiąc po całym ciele oraz bijąc po twarzy, głowie i tułowiu, a także przypalając miejsca intymne bezbronnego dziecka. W dniu zabójstwa oprawca cisnął dzieckiem o podłogę tak, że chłopiec uderzył głową o posadzkę. Zaraz potem mężczyzna uderzył go pięścią w twarz i niezwykle mocno kopnął w głowę. Na koniec złapał 6-latka za koszulkę, uniósł na wysokość swojej twarzy i z ogromną siłą rzucił nim o ścianę.

Prokurator Witold Hejmanowski o szczegółach śledztwa w sprawie 6-letniego Maksia

Sędzia Jacek Wojdyn w trakcie uzasadniania wyroku zwrócił uwagę na znakomitą pracę wykonaną przez śledczych. Prokurator Rejonowy w Zduńskiej Woli, Witold Hejmanowski, osobiście prowadził szczegółowe oględziny w mieszkaniu przez kilkanaście godzin. Śledczy podkreśla dziś, że w całym swoim życiu zawodowym nie spotkał się jeszcze z tak bestialskim mordem.

- Nigdy wcześniej nie widziałem tak wielu obrażeń u tak małego dziecka. To był pierwszy raz, kiedy na tak małym ciele była tak duża liczba tych obrażeń. To robiło potworne wrażenie. Pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi o moją osobę - opowiada śledczy.

Lokal, który 6-letni Maksio dzielił z matką i jej kochankiem, prokurator Witold Hejmanowski porównał wprost do sali tortur. Śledczy zaznaczył jednocześnie, że kara wymierzona przez sąd w pełni pokrywa się z jego żądaniami przedstawionymi podczas mowy końcowej.

- Jeśli chodzi o wymiar kary jest zgodny z tym, co wnosiłem - wyjaśnia Witold Hejmanowski.

- Ten wyrok jest bardzo sprawiedliwy i słuszny. Ta sprawa była bulwersująca w najwyższym stopniu. Podkreślić należy, że ten wyrok został wydany po bardzo szybko przeprowadzonym procesie, właściwie w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia. To jest niespotykane, ale o to chodzi, by ta sprawiedliwość dosięgała szybko osób, które dopuszczają się takich czynów. Materiał dowodowy w tej sprawie był bardzo obszerny. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków. Istotne były opinie biegłych z zakresu badań grafologicznych, z zakresu analizy badania plam krwawych, z zakresu badań biologicznych, genetycznych, psychiatrycznych, informatycznych. Była cała paleta biegłych powołana do tego, aby wszystkie okoliczności tego co się tam działo, wyjaśnić - dodaje prokurator.

"To była sala tortur". Sędzia zmiażdżył morderców 6-letniego Maksia