Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Policjanci nagrodzeni w Dubaju

Opinia publiczna w całym kraju od kilkunastu dni żyje wyczynem dwóch funkcjonariuszy policji, Jakuba Kulika oraz Artura Morańskiego. Mundurowi wykazali się ogromną odwagą 7 listopada podczas strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. Mimo że w trakcie akcji obaj policjanci odnieśli poważne obrażenia, zdołali obezwładnić Michała Oksińskiego, który przeprowadził tam zamach.

Informacje o bohaterskiej postawie i poświęceniu polskich stróżów prawa odbiły się szerokim echem na całym świecie. Podczas Światowego Szczytu Policji w Dubaju funkcjonariusze otrzymali prestiżowe Medale Czujności Policyjnej. Wieści o tym wyróżnieniu przekazał w swoich mediach społecznościowych szejk Saif bin Zayed Al Nahyan, pełniący funkcję wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

„Ochrona życia, obrona ludności cywilnej i zdecydowana walka z terroryzmem to szlachetna misja policji, której wyrazem jest odwaga funkcjonariuszy oraz ich poświęcenie w wypełnianiu obowiązków. Podczas Światowego Szczytu Policyjnego w Dubaju uhonorowaliśmy polskich policjantów Jakuba Kulika i Artura Morawskiego w uznaniu dla ich odwagi w konfrontacji z uzbrojonym napastnikiem w Krakowie, którzy mimo doznanych obrażeń zapobiegli dalszym ofiarom” - napisał wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Poszukiwany Robert Talarowski donosi na policjanta Jakuba Kulika

Zupełnie inaczej na sprawę patrzy przebywający w Anglii Robert Talarowski, znany pod pseudonimem „Żarówa”. Mężczyzna złożył oficjalne zawiadomienie wymierzone w bohaterskiego policjanta Jakuba Kulika, w którym domaga się ścigania funkcjonariusza za rzekome przekroczenie granic obrony koniecznej. Sam autor donosu to skazany przestępca, który od kilku lat skutecznie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, by uniknąć odsiadki.

- Jest poszukiwany od stycznia 2021 roku w związku z kilkunastoma podstawami prawnymi - mówi w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Kamila Sowińska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. - Ma na koncie prawomocne wyroki pozbawienia wolności, między innymi za kierowanie gróźb karalnych i niszczenie mienia - dodaje policjantka.

Kartoteka mężczyzny obejmuje również wyroki za jazdę pod wpływem alkoholu, oszustwa oraz poświadczenie nieprawdy. Po wysłaniu pisma do prokuratury Talarowski opublikował w mediach społecznościowych apel do Władimira Putina i Donalda Trumpa, prosząc polityków o zapewnienie mu ochrony przed polskimi organami ścigania.