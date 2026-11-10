Mężczyzna z bronią przy Manufakturze w Łodzi? Pilna akcja policji

Zgłoszenie o mężczyźnie z bronią w centrum Łodzi. Chodzi o rejon Manufaktury

Do tej niepokojącej sytuacji miało dojść we wtorek, 10 listopada w centrum Łodzi. Po godzinie 12 na numer alarmowy 112 zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że widziała mężczyznę z przedmiotem przypominającym broń.

Zgłaszająca znajdowała się w samochodzie na ulicy Żeligowskiego. To właśnie stamtąd miała zauważyć podejrzanego mężczyznę, który według przekazanych informacji poruszał się w rejonie Manufaktury. Po otrzymaniu zawiadomienia policja rozpoczęła sprawdzanie okoliczności zdarzenia.

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Czy po Łodzi chodził uzbrojony mężczyzna? Komentarz policji

Na miejsce wysłano funkcjonariuszy, którzy zaczęli sprawdzać teren. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że opisywany mężczyzna rzeczywiście posiadał broń.

– Otrzymali zgłoszenie z numeru alarmowego 112, z treści którego wynika, że kobieta siedząca w pojeździe na ulicy Żeligowskiego ma widzieć mężczyznę trzymającego w ręku przedmiot przypominający broń – poinformowała Radio ESKA Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Wyjaśnienie sprawy utrudnia fakt, że policjanci nie mogą ponownie skontaktować się z kobietą, która zawiadomiła służby. Zgłaszająca nie odbiera telefonu.

– Z uwagi na fakt, iż zgłaszająca nie odbiera telefonu, sprawdzana jest również wiarygodność przedmiotowego zgłoszenia – przekazała Kamila Sowińska.

Dodatkowe siły policji wokół łódzkiej Manufaktury

Według „Dziennika Łódzkiego” w okolice Manufaktury skierowano dodatkowe patrole. Funkcjonariusze sprawdzają teren i próbują ustalić, czy rzeczywiście pojawił się tam mężczyzna z niebezpiecznym przedmiotem.

Na razie nie wiadomo, kim był opisywany człowiek ani czy trzymał w ręku prawdziwą broń. Nie pojawiły się również potwierdzone informacje o bezpośrednim zagrożeniu dla przechodniów.

Policja uspokaja mieszkańców i zapewnia, że zgłoszenie jest sprawdzane. Dopiero dalsze ustalenia pozwolą wyjaśnić, co naprawdę wydarzyło się w centrum Łodzi.