66-letni Marian wsiadł w auto i ślad po nim zaginął. "Twierdzi, że nie wie, gdzie jest"

Zaginął Marian Olejnik
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli poszukują zaginionego mieszkańca miasta - Mariana Olejnika.
- 5 listopada 2026 roku, około godz. 8:00, 66-letni mężczyzna opuścił dom w Zduńskiej Woli. Od tamtej pory udało się rodzinie tylko 3 razy nawiązać z nim kontakt telefoniczny. Mężczyzna twierdzi, że nie wie gdzie jest, nie potrafi podać swojej lokalizacji. Zaginiony porusza się samochodem Toyota Auris koloru srebrnego, tablice rejestracyjne: EZD 3H80 – przekazała mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk.
Rysopis zaginionego
Funkcjonariusze opublikowali zdjęcie zaginionego 66-latka, a także podali jego rysopis.
Mężczyzna ma około 182 cm wzrostu, jest szczupły, ma siwe włosy z widocznymi zakolami, pełne uzębienie i nosi okulary. W dniu zaginięcia ubrany był w czarne spodnie, niebiesko-czerwoną koszulę oraz kurtkę granatową z kapturem.
- Prosimy osoby, które widziały zaginionego 66-latka lub wiedzą, gdzie przebywa, o pilny kontakt pod numer 47 845 32 11 lub alarmowy 112 - zaapelowała mł. asp. Biniaszczyk.