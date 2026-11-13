66-letni Marian wsiadł w auto i ślad po nim zaginął. "Twierdzi, że nie wie, gdzie jest"

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-11-13 12:22

Zaginął 66-letni Marian Olejnik. Mieszkaniec Zduńskiej Woli 5 listopada opuścił dom i do tej pory nie wrócił. Zaniepokojonej rodzinie tylko trzy razy udało się nawiązać z nim kontakt telefoniczny. Mężczyzna twierdzi jednak, że nie wie gdzie jest. Lokalna policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

Radiowóz policyjny, a na wstawce portret Mariana Olejnika w okularach. O poszukiwaniach mężczyzny pisze Eska Łódź.
Autor: KPP w Zduńskiej Woli/ Materiały prasowe

Zaginął Marian Olejnik

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli poszukują zaginionego mieszkańca miasta - Mariana Olejnika.

- 5 listopada 2026 roku, około godz. 8:00, 66-letni mężczyzna opuścił dom w Zduńskiej Woli. Od tamtej pory udało się rodzinie tylko 3 razy nawiązać z nim kontakt telefoniczny. Mężczyzna twierdzi, że nie wie gdzie jest, nie potrafi podać swojej lokalizacji. Zaginiony porusza się samochodem Toyota Auris koloru srebrnego, tablice rejestracyjne: EZD 3H80 – przekazała mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk.

Rysopis zaginionego

Funkcjonariusze opublikowali zdjęcie zaginionego 66-latka, a także podali jego rysopis.

Mężczyzna ma około 182 cm wzrostu, jest szczupły, ma siwe włosy z widocznymi zakolami, pełne uzębienie i nosi okulary. W dniu zaginięcia ubrany był w czarne spodnie, niebiesko-czerwoną koszulę oraz kurtkę granatową z kapturem.

66-letni Marian wsiadł w auto i ślad po nim zaginął. Twierdzi, że nie wie, gdzie jest”
Autor: KPP w Zduńskiej Woli/ Materiały prasowe

- Prosimy osoby, które widziały zaginionego 66-latka lub wiedzą, gdzie przebywa, o pilny kontakt pod numer 47 845 32 11 lub alarmowy 112 - zaapelowała mł. asp. Biniaszczyk.

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