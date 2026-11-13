66-letni Marian wsiadł w auto i ślad po nim zaginął. "Twierdzi, że nie wie, gdzie jest"

Zaginął 66-letni Marian Olejnik. Mieszkaniec Zduńskiej Woli 5 listopada opuścił dom i do tej pory nie wrócił. Zaniepokojonej rodzinie tylko trzy razy udało się nawiązać z nim kontakt telefoniczny. Mężczyzna twierdzi jednak, że nie wie gdzie jest. Lokalna policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

Autor: KPP w Zduńskiej Woli/ Materiały prasowe