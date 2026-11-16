„Agata była wyjątkowym człowiekiem”. Ceniona policjantka zmarła po heroicznej walce

Zmarła ceniona policjantka

Niezwykle smutne wieści przekazała Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach. 13 listopada po heroicznej walce z ciężką chorobą, odeszła starszy aspirant Agata Żuromska. Policjantka miała 45 lat.

„W naszych sercach pozostanie na zawsze wzorem oddania, niezłomnej siły i ludzkiej życzliwości. Kierownictwo, policjanci oraz pracownicy cywilni brzezińskiej jednostki łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie Rodziną” - przekazała brzezińska komenda.

Koledzy i koleżanki wspominają zmarłą funkcjonariuszkę

Funkcjonariusze z KPP w Brzezinach pięknymi słowami wspominają zmarłą koleżankę. Podkreślają, że była nie tylko cenioną i oddaną służbie policjantką, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem.

„Agata była jednak przede wszystkim wyjątkowym Człowiekiem. Cechowały ją niezwykła empatia, życzliwość, serdeczność oraz autentyczna gotowość niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebował. Wnosiła w mury naszej jednostki uśmiech, optymizm i ciepło, którym zjednywała sobie zarówno współpracowników, jak i mieszkańców, z którymi stykała się podczas codziennej służby. Odznaczała się niezwykłą siłą charakteru i odpornością psychiczną. Gdy przyszło jej zmierzyć się z najtrudniejszym rywalem – ciężką chorobą – stoczyła dzielną, heroiczną walkę. Do samego końca imponowała hartem ducha, nie tracąc nadziei” - wspominają.

Jak dodają, jej odejście na wieczną służbę to bolesna, niepowetowana strata dla całej brzezińskiej komendy oraz całego garnizonu łódzkiego.

„Pozostawiła po sobie pustkę, której nie da się wypełnić, oraz pamięć, która nigdy nie zgaśnie” - zapewniają pogrążeni w żałobie policjanci.

Kim była starszy aspirant Agata Żuromska?

Starszy aspirant Agata Żuromska, urodzona na początku 1981 roku, związała swoje życie zawodowe z Policją na blisko 20 lat, pełniąc służbę w garnizonie łódzkim. Do 30 czerwca 2024 roku służyła w VI Komisariacie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a od 1 lipca 2024 roku zasiliła szeregi Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, gdzie realizowała zadania w Wydziale Kryminalnym, prowadząc postępowania w Zespole Dochodzeniowo-Śledczym. Jak wspominają jej współpracownicy, dała się poznać jako dociekliwy, profesjonalny i rzetelny funkcjonariusz, w pełni oddany powierzonym obowiązkom.