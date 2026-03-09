Zwęglone ciała dwóch bezdomnych w spalonej komórce. Adil zrobił to celowo?

Do tragicznych wydarzeń doszło w kwietniu 2025 roku przy ulicy Rzgowskiej w Łodzi, gdzie początkowo zakładano nieszczęśliwy incydent, ale śledztwo wykazało co innego. Obecnie mamy do czynienia ze sprawą kryminalną!

Śledczy postawili 49-letniemu Adilowi A. zarzuty związane z celowym pozbawieniem życia dwóch mężczyzn w kryzysie bezdomności. W toku śledztwa ustalono tożsamość ofiar - to Sylwester O. oraz Zygmunt B.

Oskarżony odrzuca wszelkie zarzuty, jednak w przypadku udowodnienia mu winy grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Szczegóły sprawy opisał "Super Express".

Tragiczny pożar przy Rzgowskiej w Łodzi. W zgliszczach znaleziono ciała Sylwestra O. i Zygmunta B.

Drewniana konstrukcja spłonęła we wtorkowe popołudnie, 8 kwietnia ubiegłego roku. Żywioł zniszczył budynek w błyskawicznym tempie, mimo natychmiastowej interwencji straży pożarnej. Ratownicy przeszukujący zgliszcza natrafili na całkowicie zwęglone szczątki ludzkie, które początkowo uniemożliwiały nawet rozpoznanie płci. Przeprowadzona sekcja zwłok pozwoliła ostatecznie ustalić, że w pożarze zginęli Sylwester O. i Zygmunt B., koczujący w tych komórkach.

Pierwsze hipotezy sugerowały nieszczęśliwe zaprószenie ognia. Specjalistyczna ekspertyza biegłego z dziedziny pożarnictwa jednoznacznie wykluczyła taki przypadek, potwierdzając celowe podpalenie.

Zaledwie dwa dni po odkryciu tragedii policja ujęła 49-letniego Adila A., podejrzewanego o dokonanie zbrodni. Mężczyzna posiada obywatelstwo Turcji oraz Azerbejdżanu i od lat mieszka w Polsce. Śledztwo wykazało, że oskarżony utrzymywał kontakty z ofiarami, zlecając im drobne prace zarobkowe. Feralnego dnia cała trójka spotkała się pod punktem skupu złomu, skąd poszli do pustostanu, gdzie obcokrajowiec miał podłożyć ogień.

Adil A. oskarżony o podpalenie bezdomnych w Łodzi. Stanowisko prokuratury

- Działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonych spowodował pożar budynku pustostanu przy ul. Rzgowskiej 151, w którym przebywali pokrzywdzeni w stanie głębokiego upojenia alkoholowego, a następnie oddalił się z tego budynku nie wzywając pomocy ani nie zawiadamiając o pożarze służb ratunkowych w konsekwencji czego pokrzywdzeni ponieśli śmierć na skutek ostrego zatrucia tlenkiem węgla

Powyższy fragment aktu oskarżenia odczytała przed sądem prokurator Joanna Kołacińska. Adil A. stanowczo odrzuca zarzuty. Obcokrajowiec potwierdził, że odwiedził Sylwestra i Zygmunta w dniu tragedii, ale kategorycznie zaprzeczył podpaleniu ich schronienia. Za podwójne zabójstwo grozi mu dożywocie, a my będziemy wracać do przebiegu tego procesu.

