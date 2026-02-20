Szadek to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. Kiedyś było związane z Krakowem

Historia Szadku sięga co najmniej 1295 roku, kiedy to pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o osadzie. Prawdziwy przełom nastąpił jednak 10 listopada 1401 roku, gdy z woli króla Władysława Jagiełły miejscowość uzyskała prawa miejskie. Jako miasto królewskie Korony Polskiej, Szadek wkroczył w swój złoty wiek w XVI stuleciu. Rozwijał się wówczas jako prężny ośrodek sukiennictwa i piwowarstwa, stając się jednym z większych miast w ówczesnym powiecie sieradzkim. O zamożności jego mieszkańców świadczy fakt, że posyłali oni swoich synów na studia do Krakowa.

Niestety, dobra passa nie trwała wiecznie. Potop szwedzki, a także liczne pożary i epidemie, doprowadziły do stopniowego upadku miasta. W 1793 roku, w wyniku II rozbioru Polski, Szadek został włączony do Prus. Po okresie przynależności do Księstwa Warszawskiego, znalazł się w zaborze rosyjskim. Bolesnym ciosem dla miasta i jego mieszkańców była utrata praw miejskich w 1870 roku, co stanowiło część represji carskich po upadku powstania styczniowego. Szadek odzyskał je dopiero w 1919 roku, już w odrodzonej Polsce.

Najcenniejszym zabytkiem Szadku jest bez wątpienia późnogotycki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Apostoła. Jego budowę datuje się na 1333 rok. Świątynia, pierwotnie romańska, została przebudowana po pożarze w połowie XV wieku i konsekrowana w 1457 roku. W jej wnętrzu kryją się prawdziwe skarby, takie jak ołtarz główny z pierwszej połowy XVII wieku, późnogotycki krucyfiks z początku XVI stulecia oraz renesansowe stalle.

Innym miejscem o wyjątkowym znaczeniu historycznym są malownicze ruiny kościoła Świętego Ducha, zlokalizowane na miejscowym cmentarzu rzymskokatolickim. Pierwotnie w tym miejscu stała drewniana kaplica z 1469 roku, którą na początku XVII wieku zastąpiono murowaną budowlą. Niestety, w 1840 roku świątynia została zniszczona przez gwałtowną burzę i od tamtej pory pozostaje trwałą ruiną.

Współczesny Szadek to spokojne miasto położone nad rzeką Pichną, na Wysoczyźnie Łaskiej. Jego gospodarka opiera się głównie na rolnictwie i usługach. Mimo niewielkich rozmiarów, zachował swój historyczny urok i pozostaje miejscem, gdzie na każdym kroku można poczuć ducha minionych epok, od czasów królewskiej świetności po trudne momenty w historii Polski.

