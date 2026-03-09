Bolimów to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. Kiedyś był częścią Mazowsza

Historia Bolimowa jako ośrodka miejskiego rozpoczęła się około 1370 roku, kiedy to książę mazowiecki Ziemowit III nadał mu prawa miejskie. Dzięki strategicznemu położeniu na trakcie handlowym łączącym Łowicz z Sochaczewem, miasto szybko się rozwijało. W XV i XVI wieku przeżywało swój złoty wiek jako miasto królewskie, słynące z handlu i rzemiosła, a w szczególności z garncarstwa.

Niestety, pomyślny rozwój został przerwany przez potop szwedzki w XVII wieku, który przyniósł zniszczenia i zapoczątkował okres schyłkowy. W czasach Królestwa Polskiego miasto, należące wówczas administracyjnie do województwa mazowieckiego, zyskało status miasta rządowego. Ostatecznym ciosem dla jego miejskiej tożsamości stały się jednak represje po powstaniu styczniowym. W 1870 roku, na mocy ukazu carskiego, Bolimów utracił prawa miejskie, które odzyskał dopiero 1 stycznia 2022 roku, po ponad 150 latach.

Historia Bolimowa nierozerwalnie wiąże się z jednym z najtragiczniejszych wydarzeń I wojny światowej na froncie wschodnim. To właśnie tutaj, podczas bitwy nad Rawką i Bzurą, 31 maja 1915 roku wojska niemieckie po raz pierwszy na tak dużą skalę użyły gazów bojowych przeciwko żołnierzom rosyjskim. To mroczne wydarzenie pozostawiło trwały ślad w historii miasta, a jego niemym świadkiem jest dziś cmentarz wojenny, na którym spoczywają ofiary tamtych walk.

Mimo burzliwych dziejów Bolimów zachował wiele cennych zabytków, które świadczą o jego dawnej świetności. Spacerując po mieście, można podziwiać średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem, a także liczne perły architektury:

Późnorenesansowy kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z 1667 roku.

Drewniany kościółek pw. św. Anny z 1635 roku, przeniesiony na obecne miejsce z Puszczy Bolimowskiej.

Klasycystyczny ratusz z XIX wieku, będący sercem administracyjnym dawnego miasteczka.

Bolimów to jednak nie tylko zabytki, ale również żywe dziedzictwo kulturowe. Miasto od wieków słynie z garncarstwa, a tradycje te podtrzymuje zabytkowy, drewniany warsztat garncarski rodziny Konopczyńskich. Unikatowe wyroby oraz charakterystyczny haft bolimowski stanowią o wyjątkowości tego miejsca, łącząc w sobie historię z wciąż pielęgnowaną sztuką ludową.

Tak wygląda Bolimów, jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim

