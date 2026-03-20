Wbiegli do zadymionej kamienicy, by ratować człowieka. Dramatyczne nagranie z akcji mrozi krew w żyłach

Łódź. Pożar w kamienicy. 79-latek uwięziony w budynku
W czwartek (19 marca) około godz. 9:30 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze przy ul. Legionów w Łodzi. Jako pierwsi na miejscu rozgrywającego się dramatu zjawili się funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego łódzkiej komendy.
Gdy tylko dowiedzieli się, że na 3. piętrze może znajdować się mężczyzna z narażeniem swojego życia, wbiegli do zadymionej kamienicy i ruszyli mu na pomoc.
- W kłębach dymu zauważyli osuwającą się osobę na podłogę. Złapali 79-latka i sprowadzili go piętro niżej do innego lokalu zapewniając mu bezpieczeństwo. Następnie stróże prawa wrócili, aby sprawdzić, czy w budynku nie znajdują się inne osoby potrzebujące pomocy - poinformowała asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Policjantka straciła przytomność
Na skutek podtrucia gazami pochodzącymi z pożaru policjantka straciła przytomność. Zarówno nią, jak i uratowanym z pożaru 79-latkiem, na miejscu zajęli się medycy. Następnie oboje zostali przetransportowani do szpitala na dalszą diagnostykę.
Policyjne kamery nagrały akcję
Łódzka policja opublikowała nagranie. Służbowa kamera funkcjonariuszy zarejestrowała całą akcję ratunkową od momentu, gdy mundurowi wbiegli do zadymionego budynku. Udostępniamy je poniżej.