Wbiegli do zadymionej kamienicy, by ratować człowieka. Dramatyczne nagranie z akcji mrozi krew w żyłach

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-20 15:54

W czwartkowy ranek w kamienicy przy ul. Legionów w Łodzi wybuchł pożar. Pierwsi na miejscu zjawili się policjanci. Gdy dowiedzieli się, że na 3. piętrze może znajdować się starszy mężczyzna, bez wahania wbiegli do zadymionego budynku. Wszystko zarejestrowały ich służbowe kamery. Nagranie mrozi krew w żyłach.

Łódź. Pożar w kamienicy. 79-latek uwięziony w budynku

W czwartek (19 marca) około godz. 9:30 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze przy ul. Legionów w Łodzi. Jako pierwsi na miejscu rozgrywającego się dramatu zjawili się funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego łódzkiej komendy.

Gdy tylko dowiedzieli się, że na 3. piętrze może znajdować się mężczyzna z narażeniem swojego życia, wbiegli do zadymionej kamienicy i ruszyli mu na pomoc.

- W kłębach dymu zauważyli osuwającą się osobę na podłogę. Złapali 79-latka i sprowadzili go piętro niżej do innego lokalu zapewniając mu bezpieczeństwo. Następnie stróże prawa wrócili, aby sprawdzić, czy w budynku nie znajdują się inne osoby potrzebujące pomocy - poinformowała asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Sebastian M. wyjdzie na wolność? Nagranie rozmowy z tajemniczym mężczyzną ujawn…

Policjantka straciła przytomność

Na skutek podtrucia gazami pochodzącymi z pożaru policjantka straciła przytomność. Zarówno nią, jak i uratowanym z pożaru 79-latkiem, na miejscu zajęli się medycy. Następnie oboje zostali przetransportowani do szpitala na dalszą diagnostykę.

47-letni sadysta strzelał do kota z wiatrówki. Zwierzę trzeba było uśpić

Policyjne kamery nagrały akcję

Łódzka policja opublikowała nagranie. Służbowa kamera funkcjonariuszy zarejestrowała całą akcję ratunkową od momentu, gdy mundurowi wbiegli do zadymionego budynku. Udostępniamy je poniżej.

6-miesięczny Mikołajek urodził się z połową serduszka. Trwa dramatyczna walka
Wbiegli do zadymionej kamienicy, by ratować człowieka. Dramatyczne nagranie z akcji mrozi krew w żyłach
