Dachowanie dwóch aut pod Łodzią. Młody kierowca zginął na miejscu

Tragiczny początek tygodnia na drogach w powiecie poddębickim. We wtorek rano na terenie miejscowości Józefów miał miejsce poważny wypadek dwóch aut osobowych. Zderzyły się tam ze sobą volkswagen oraz peugeot, a w wyniku tego zdarzenia obydwa pojazdy natychmiast przewróciły się na dach.

Konsekwencje tego zdarzenia okazały się najgorsze z możliwych. Siedzący za kierownicą jednego z wozów 27-latek, będący mieszkańcem gminy Poddębice, zginął zanim ratownicy zdołali udzielić mu jakiejkolwiek pomocy medycznej. Z kolei drugi uczestnik kraksy, zaledwie 19-letni mężczyzna prowadzący peugeota, odniósł poważne obrażenia i służby ratunkowe musiały szybko przetransportować go do pobliskiej placówki medycznej.

Śmiertelny wypadek w Józefowie. Policjanci z Poddębic ujawniają przyczyny

Obecni na miejscu mundurowi zdążyli już podać do informacji publicznej wstępne przyczyny dotyczące przebiegu tego zdarzenia drogowego. O szczegółach poinformowała w swoim oficjalnym oświadczeniu Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach, wskazując bezpośrednio na prawdopodobny moment zderzenia obu samochodów.

- Tragiczny wypadek drogowy Dziś przed godziną 8:00 w miejscowości Józefów (gmina Poddębice) doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Volkswagen, 27-letni mieszkaniec gminy Poddębice, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 19-letniemu mieszkańcowi gminy Uniejów, kierującemu pojazdem marki Peugeot, doprowadzając do zderzenia obu pojazdów. W wyniku zdarzenia samochody dachowały. Niestety, kierujący Volkswagenem poniósł śmierć na miejscu. Drugi z kierujących został przewieziony do szpitala

Apel mundurowych po tragedii w powiecie poddębickim

Policjanci z poddębickiej policji wykorzystali opublikowany komunikat, aby zwrócić uwagę kierowców na ogromne zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnej jazdy. Funkcjonariusze proszą o powstrzymanie się od brawury za kółkiem.

- Okoliczności tego tragicznego zdarzenia są wyjaśniane. Apelujemy o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Chwila nieuwagi może mieć dramatyczne konsekwencje

Aktualnie toczą się czynności dochodzeniowe. Prokuratura oraz policjanci starają się odtworzyć dokładny przebieg wypadku, by wyjaśnić przyczyny tragedii w Józefowie.