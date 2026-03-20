47-letni sadysta strzelał do kota z wiatrówki. Zwierzę trzeba było uśpić

Dramat w Łęczycy. Kot postrzelony z wiatrówki

Mieszkanka Łęczycy zawiadomiła policjantów, że ktoś strzelał z wiatrówki do jej kota. Skutki tego bezlitosnego ataku były dla zwierzęcia niezwykle tragiczne. Zwierzę doznało niedowładu tylnych kończyn oraz posiadało ranę na wysokości klatki piersiowej, co wiązało się z ogromnym bólem i niewyobrażalnym cierpieniem.

„Właścicielka niezwłocznie udała się z nim do lekarza weterynarii. Ten potwierdzi, że w ciele kota znajduje się śrut. Niestety, z uwagi na bardzo ciężki stan zwierzęcia, podjęto decyzję o jego eutanazji” - poinformował asp. sztab. Mariusz Kowalski z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Zarzuty dla 47-latka z Łęczycy. Grozi mu więzienie

Śledczy bardzo szybko wytypowali osobę odpowiedzialną za ten bestialski atak na kota. Mundurowi zatrzymali 47-letniego mężczyznę w środę, 18 marca, a podczas szczegółowego przeszukania jego miejsca zamieszkania odnaleźli wiatrówkę, z której najpewniej padły strzały w kierunku bezbronnego stworzenia.

„Podejrzany usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem” - przekazał asp. sztab. Kowalski.

Zatrzymany mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi mu do pięciu lat więzienia.

Autor: KPP w Łęczycy/ Materiały prasowe