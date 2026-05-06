Poszukiwany za narkotyki i VAT. Mieszkaniec Sochaczewa ukrywał się przez rok

Na 36-letnim mieszkańcu Sochaczewa ciążył prawomocny wyrok 8 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna był kluczową postacią w zorganizowanej grupie przestępczej, która specjalizowała się w dwóch poważnych procederach, międzynarodowym przemycie narkotyków oraz masowych wyłudzeniach podatku VAT. Przez ostatni rok skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości, nieustannie zmieniając swoje kryjówki, aby zmylić tropiących go policjantów. Co więcej, śledczy posiadali informacje, że poszukiwany może być uzbrojony i gotowy do podjęcia próby ucieczki, co nadało sprawie najwyższy priorytet.

Dynamiczna akcja w Łodzi. Kontrterroryści wyważyli drzwi na 10 piętrze

Przełom w poszukiwaniach nastąpił, gdy policjanci z radomskiego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób namierzyli kryjówkę 36-latka w Łodzi. Finał operacji rozegrał się w czwartek, 30 kwietnia 2026 roku, w jednym z wieżowców. Mężczyzna, zorientowawszy się, że jest otoczony, próbował ostatniej deski ratunku, barykadując od wewnątrz podwójne drzwi do mieszkania na 10 piętrze. Na miejsce wezwano wsparcie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu, którego funkcjonariusze siłowo weszli do lokalu i obezwładnili kompletnie zaskoczonego przestępcę.

Zatrzymany trafił do aresztu. To koniec jego ucieczki

Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego w Łodzi, gdzie od razu rozpoczął odbywanie zasądzonej mu kary blisko dziewięciu lat więzienia. Jego ujęcie to kolejny sukces policjantów z elitarnego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Radomiu. Funkcjonariusze tej komórki specjalizują się w tropieniu najgroźniejszych przestępców z terenu Mazowsza, którzy często ukrywają się od wielu lat. Działania te obejmują również osoby ścigane przez organy ścigania z całej Polski i Europy, co potwierdza skuteczność radomskiej jednostki.

Źródło: Policja.pl

