Paweł K. schwytany przez policję. Koniec wolności znanego adwokata

Adrian Teliszewski
2026-05-07 18:46

Mundurowi z łódzkiego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób namierzyli 46-letniego Pawła K., który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Poszukiwany listem gończym przez olsztyński sąd mężczyzna wpadł na terenie województwa lubelskiego.

Zszokował słowami o trumnach na kółkach. Adwokat skazany
Długie poszukiwania Pawła K.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał za 46-latkiem list gończy, nakazując mu odbycie kary półtora roku więzienia. Uciekinier, zamiast dobrowolnie stawić się w zakładzie karnym, zdecydował się na ukrywanie. Do działań wkroczyli eksperci z łódzkiej komendy wojewódzkiej, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze przeanalizowali zgromadzone dane i wytypowali miejsce pobytu poszukiwanego. Jak przekazano z komendy, to właśnie precyzyjne namierzenie adresu okazało się punktem zwrotnym całej operacji.

Zaskoczenie i brak oporu podczas zatrzymania adwokata

Do zatrzymania doszło w godzinach popołudniowych. Funkcjonariusze działali szybko, a cała akcja przebiegła bez zakłóceń. Paweł K. był kompletnie zaskoczony obecnością policjantów i nie stawiał najmniejszego oporu. Z relacji mundurowych wynika, że 46-latek żył w przeświadczeniu o swojej całkowitej bezkarności. Mężczyzna miał nadzieję, że częste przeprowadzki i maskowanie tożsamości pozwolą mu uniknąć odsiadki.

Paweł K. trafia do zakładu karnego

Po schwytaniu uciekinier trafił na komendę, gdzie policjanci dopełnili niezbędnych formalności. Zatrzymany zostanie niebawem przetransportowany do zakładu karnego, by odbyć zasądzone 18 miesięcy pozbawienia wolności. Sukces funkcjonariuszy z Łodzi dowodzi skuteczności w ściganiu osób uchylających się przed karą, potwierdzając, że próby ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości ostatecznie zawsze kończą się za kratkami.

