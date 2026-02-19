Proboszcz ujawnił podatki parafii. Kwota zależy od jednego czynnika

Koszty funkcjonowania parafii

Przy okazji podsumowania wizyty duszpasterskiej, ojciec Jacek Burnus, proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim, poruszył temat obciążeń finansowych. Duchowny wyliczył, że z tytułu pełnionej funkcji do urzędu skarbowego trafia rocznie kwota zbliżona do 20 tysięcy złotych. Kapłan zwrócił uwagę na mechanizm naliczania tej opłaty. Podatek jest zależny od liczby wszystkich mieszkańców parafii, a urzędnicy nie biorą pod uwagę tego, czy dane osoby faktycznie uczestniczą w życiu religijnym wspólnoty.

W skali roku z tytułu pełnionych funkcji płacimy do urzędu prawie 20 tysięcy złotych podatku. Nie wspominając jeszcze o innych opłatach z tego tytułu. Miejmy tego świadomość, zwłaszcza w dyskusji z osobami nieżyczliwymi kościołowi - czytamy na stronie parafii nsj-piotrkowtryb.pl.

Wnioski po wizycie duszpasterskiej

W opublikowanym raporcie znalazły się również szczegółowe dane dotyczące przyjęcia kapłanów w domach wiernych. W ostatnim czasie na wizytę duszpasterską zdecydowało się 2276 rodzin. Proboszcz zaznaczył, że struktura demograficzna parafii jest specyficzna, ponieważ w lokalnej społeczności przeważają emeryci i renciści. Wiek parafian ma bezpośredni wpływ na ich aktywność w kościele.

Duchowny podkreślił, że nieobecność wielu osób na niedzielnych nabożeństwach nie zawsze jest wynikiem utraty wiary. Często decydują o tym prozaiczne przeszkody, takie jak np. stan zdrowia. Dodatkowo dla części starszych osób, mieszkających w blokach bez windy na wysokich piętrach, dotarcie do świątyni staje się fizycznie niemożliwe ze względu na choroby i ograniczenia ruchowe.

Spadające statystyki religijne

Analiza danych rocznych w porównaniu z rokiem 2024 wskazuje na wyraźny regres w życiu wspólnoty. Chociaż teoretycznie parafia liczy około 11 tysięcy wiernych, frekwencja na mszach oscyluje w granicach zaledwie 12 procent. Statystyki pokazują, że społeczność parafialna coraz bardziej się starzeje. Potwierdza to rosnąca liczba pogrzebów, których w minionym okresie odnotowano 159, podczas gdy rok wcześniej było ich 146.

