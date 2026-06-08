Śledztwo po targach koni. Prokuratura bada sprawę znęcania się nad zwierzętami

dochodzenie dotyczy zdarzenia z 9 maja 2026 roku,

sprawa dotyczy podejrzenia znęcania się nad końmi podczas targów w Pajęcznie,

śledczy zabezpieczyli monitoring i przesłuchali świadków,

zaplanowano kolejne czynności, w tym oględziny zwierzęcia,

Postępowanie zostało wszczęte w związku z podejrzeniem szarpania, bicia i kopania koni przez ustalonego mężczyznę. Czyn kwalifikowany jest z art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt.

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Śledztwo zostało zainicjowane po zawiadomieniu złożonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, w toku postępowania zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu oraz przesłuchano świadków, którzy mogli obserwować zachowanie wobec zwierząt podczas targów.

– Prokuratura Rejonowa w Wieluniu nadzoruje dochodzenie zainicjowane zawiadomieniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, a dotyczące znęcania się nad końmi podczas Międzynarodowych Targów Końskich w Pajęcznie – przekazała prok. Jolanta Szkilnik, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Śledczy zlecili również policji przeprowadzenie dalszych czynności procesowych. Wśród nich znalazły się oględziny pojazdu, do którego miał być przywiązany koń, a także przesłuchanie właściciela tego pojazdu w charakterze świadka.

Zaplanowano także kolejne przesłuchania osób mogących posiadać informacje o stanie zwierzęcia podczas targów. Dodatkowo lekarz weterynarii ma przeprowadzić oględziny konia.

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Prokuratura podkreśla, że dalsze decyzje procesowe będą uzależnione od wyników prowadzonych czynności i zgromadzonego materiału dowodowego.

Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.