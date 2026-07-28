Tragiczny wypadek na DK 74. Nie żyje dwoje dzieci, prokuratura wszczęła śledztwo

Dramat na DK 74 w Wójcinie. Dzieci ofiarami wypadku

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni wieczór, 25 lipca, około godziny 18:30. Zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 74, w miejscowości Wójcin. Jak poinformował mł. asp. Mateusz Piliński z łódzkiej policji, w kolizji wzięły udział trzy pojazdy: Peugeot, Toyota i Nissan.

- Kierowca Peugeota jadąc drogą krajową 74 od Piotrkowa w kierunku Kielc zjechał z nieustalonych przyczyn na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z Toyotą, a później uderzył w Nissana. Dwoje jadących Peugeotem dzieci w wieku 9 i 11 lat pomimo resuscytacji zmarło na miejscu wypadku - przekazał policjant.

W zderzeniu ucierpiało pięć osób jadących pojazdami. Rannym udzielono natychmiastowej pomocy na miejscu, po czym część z nich trafiła do okolicznych szpitali.

Opoczyńska prokuratura bada okoliczności zderzenia

Śledztwo w tej wstrząsającej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Opocznie. Rzecznik piotrkowskiej prokuratury, Łukasz Ociepa, poinformował, że tuż po wypadku przeprowadzono wnikliwe oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego. Badania alkomatem wykazały, że wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Prokurator zlecił sekcję zwłok zmarłych dzieci. Dodatkowo, samochody biorące udział w wypadku zostały zabezpieczone do szczegółowych badań technicznych.

Śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie. Obecnie trwają czynności mające na celu dokładne odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie, który z kierowców popełnił błąd na drodze.

Więcej szczegółów poznamy, gdy śledczy zgromadzą i przeanalizują niezbędne dowody.

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