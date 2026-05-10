Mężczyzna szarpał konia na oczach tłumu. Szokujące nagranie trafiło do sieci

Atak na konia w Pajęcznie. Wideo mrozi krew w żyłach

W internecie krąży film, na którym widać mężczyznę ubranego w kraciastą koszulę, zachowującego się agresywnie. Na początku idzie on za jednym z koni, wyraźnie ciągnąc go za ogon. Kiedy zwierzę zostało odsunięte, napastnik nie przestał – skierował się do kolejnego uwiązanego wierzchowca. Najpierw wymachuje w jego kierunku nogą, a potem znów chwyta za ogon.

Wówczas dochodzi do natychmiastowej reakcji. Koń instynktownie wyprowadza silne kopnięcie, które trafia w agresora. Mężczyzna momentalnie upada na ziemię, a wokół natychmiast gromadzą się świadkowie, by udzielić mu pomocy.

Radny z Siemkowic nagłaśnia sprawę. "Skandaliczne zachowanie"

Wideo zostało opublikowane 9 maja przez Piotra Durę, radnego gminy Siemkowice. Samorządowiec w swoim poście jasno wyraził swoją dezaprobatę:

„Skandaliczne zachowanie podczas Targów Końskich w Pajęcznie. Na nagraniu widać, jak mężczyzna brutalnie szarpie konia za ogon i znęca się nad zwierzęciem. Takie traktowanie zwierząt jest absolutnie niedopuszczalne. Bulwersujący jest brak reakcji części świadków zdarzenia”

- napisał radny, kierując również wezwanie do odpowiednich organów, by zajęły się tą sprawą.

Komentarze po ataku na konia. W sieci zawrzało

Pod wpisem udostępnionym przez radnego wybuchła dyskusja, w której wzięły udział setki osób. Wiele z nich wyrażało radość z faktu, że zwierzę potrafiło się obronić i ukarać napastnika.

Użytkownicy serwisu Wykop komentowali sytuację w następujący sposób:

„Ile on miał promili, że podchodził do konia od tyłu i jeszcze go szarpał?”

„Koń był bardzo cierpliwy, ale już nie zdzierżył”.

„Karma wróciła natychmiast”.

Pojawiły się również nieprawdziwe informacje, jakoby mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Portal info.wielun.pl szybko to sprostował, informując, że mężczyzna przeżył i jest już w swoim domu.

Targi w Pajęcznie pod ostrzałem aktywistów. Złe warunki zwierząt

Mimo że to wydarzenie dotyczy jednostkowego przypadku, same targi w Pajęcznie od dłuższego czasu są krytykowane przez obrońców praw zwierząt. Przedstawiciele Fundacji Viva! wielokrotnie zwracali uwagę na znęcanie się nad zwierzętami – odnotowano m.in. bicie, kopanie i zmuszanie koni do wchodzenia po stromych pochylniach, a także tragiczne warunki podczas transportu.

Inspektorzy wskazywali, że niektórzy sprzedawcy byli nietrzeźwi i agresywni, a służby porządkowe nie podejmowały działań, mimo apeli ze strony lekarzy weterynarii.

Czy agresor z Pajęczna poniesie karę?

Obecnie nie jest jasne, czy mężczyzna uwieczniony na nagraniu poniesie odpowiedzialność prawną. Radny Piotr Dura domaga się działań ze strony odpowiednich służb, a internauci oczekują sprawiedliwości.

Zgodnie z polskim prawem, znęcanie się nad zwierzętami, uregulowane w art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, jest przestępstwem, za które przewidziane są surowe kary:

kara pozbawienia wolności do lat 3,

w przypadku szczególnego okrucieństwa – nawet do 5 lat więzienia,

obowiązek zapłacenia nawiązki w kwocie od 1 tys. do 100 tys. zł, która zasili cele ochrony zwierząt,

utrata zwierząt oraz zakaz ich posiadania na okres do 15 lat.

W związku z tym, jeśli organy ścigania uznają czyn mężczyzny za znęcanie się, może on stanąć przed sądem.

Nie brakuje też opinii lokalnej społeczności, która uważa, że jeden przypadek nie powinien stanowić podstawy do potępiania całej imprezy, przyciągającej miłośników koni z całej okolicy. Niemniej jednak, dla aktywistów to kolejny dowód na konieczność wprowadzenia rygorystycznych kontroli na tego typu wydarzeniach.

