Polski "Król whisky" stanął przed sądem. Odpowie za krwawe zlecenia z lat 90.

Rządy mafii i wyrok na Grubego Irka

Dwadzieścia pięć lat temu Łódź była areną brutalnych walk o wpływy. Miastem trzęsła grupa przestępcza zwana „Ośmiornicą”, kierowana przez Ireneusza J., pseudonim „Gruby Irek”. Gang zajmował się szerokim wachlarzem przestępstw: od kradzieży aut i handlu narkotykami, po wymuszanie haraczy od lokalnych restauratorów. W 1997 roku w strukturach organizacji doszło do buntu. Część gangsterów postanowiła wyeliminować dotychczasowego lidera, a zadanie znalezienia egzekutorów powierzono Łukaszowi R., znanemu jako „Rataj”.

Pierwsze zlecenie przyjął Paweł J., Ukrainiec o pseudonimie „Pasza”, który otrzymał od „Rataja” karabin maszynowy. Planowana na wrzesień 1997 roku egzekucja pod dyskoteką nie doszła jednak do skutku z powodu zbyt dużej liczby świadków. Kolejna próba, zaplanowana na 1 listopada na cmentarzu, również spaliła na panewce – niedoszły zabójca, Andrzej K., wycofał się z identycznych powodów. Ostatecznie wyrok na szefa „Ośmiornicy” wykonano skutecznie w Wigilię 1997 roku przed jedną z restauracji w Zgierzu.

Łukasz R. buduje nowe życie w Anglii

Po udanym zamachu na konkurenta, Łukasz R. kontynuował działalność przestępczą, skupiając się na handlu środkami odurzającymi i wymuszeniach. Sytuacja zmieniła się w 2004 roku, gdy pętla policyjna zaczęła się zaciskać. Gangster zdecydował się na ucieczkę z Polski do Wielkiej Brytanii. Tam przeszedł radykalną metamorfozę. Posługując się skradzioną tożsamością jako Dariusz P., założył rodzinę i legalny biznes. Stworzył firmę produkującą mocne alkohole, która odniosła spektakularny sukces na rynku. Mężczyzna czuł się na tyle bezkarnie, że mimo ciążącego na nim Europejskiego Nakazu Aresztowania, udzielał wywiadów brytyjskim mediom, zyskując przydomek „Króla whisky”.

12

Policyjni łowcy głów i ekstradycja gangstera

Przełom w poszukiwaniach nastąpił w 2023 roku, kiedy sprawą zajęli się specjaliści z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi. Funkcjonariusze odkryli, że szanowany brytyjski biznesmen Dariusz P. to w rzeczywistości poszukiwany od lat „Rataj”. Współpraca z angielskimi służbami zaowocowała jego zatrzymaniem w styczniu 2024 roku. Procedura ekstradycyjna zakończyła się w maju kolejnego roku. Proces oskarżonego, który ruszył w czwartek, 5 marca 2026 roku przed Sądem Okręgowym w Łodzi, odbywa się z wyłączeniem jawności.

Pokój Zbrodni - Wojtuś miał tylko 7 miesięcy. Zmarł od ciosów w głowę. Sąd nie miał litości dla ojca