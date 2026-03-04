To najpiękniejsze miasteczko w woj. łódzkim. Zachwyca zabytkowymi mieszczańskimi domami

Błaszki to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. Zachwyca dawnymi mieszczańskimi domami

Chociaż najstarszy zachowany dokument opisujący Błaszki pochodzi z 1437 roku, to już wzmianka z 1386 roku świadczy o istnieniu w tym miejscu parafii, której fundatorami była rodzina Błaszkowskich. Prawdziwy przełom w rozwoju miejscowości nastąpił 1 marca 1652 roku, kiedy to król Jan Kazimierz nadał jej przywilej na organizowanie niedzielnych targów.

Błaszki uzyskały lokację miejską przed 1722 rokiem, a już w 1729 roku, będąc własnością rodu Lipskich, były po raz pierwszy określane mianem miasta. Okres ten charakteryzował się prężnym rozwojem rzemiosła, zwłaszcza sukiennictwa i garbarstwa. Dalsze ożywienie gospodarcze przyniosły czasy Królestwa Polskiego, gdy Błaszki stały się częścią kalisko-mazowieckiego okręgu przemysłowego. Rozwijało się wówczas tkactwo i szewstwo, a o znaczeniu handlu świadczy do dziś zachowany wielki rynek, obecnie podzielony na dwa place. W XX wieku, przed wybuchem II wojny światowej, miasto liczyło 5700 mieszkańców, z czego blisko połowę stanowiła ludność żydowska. W czasie wojny niemiecka administracja zmieniła nazwę miasta na Schwarzau. Po wojnie w Błaszkach rozwinął się przemysł skórzany oraz usługi dla rolnictwa.

Na terenie Błaszek znajduje się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które stanowią cenne świadectwo minionych epok. Zaliczają się do nich:

Kościół parafialny pw. św. Anny – późnobarokowa, murowana świątynia wzniesiona w latach 1779–1789 z fundacji rodziny Lipskich. W jej wnętrzu znajduje się nagrobek generała Józefa Lipskiego.

– późnobarokowa, murowana świątynia wzniesiona w latach 1779–1789 z fundacji rodziny Lipskich. W jej wnętrzu znajduje się nagrobek generała Józefa Lipskiego. Zabytki architektury miejskiej – wśród nich wyróżniają się domy mieszczańskie z przełomu XVIII i XIX wieku, Dom Społeczny Towarzystwa Spółdzielczego „Błaszkowianka” z lat 1916–1917, budynek łaźni miejskiej z początku XX wieku oraz murowany dworzec kolejowy z około 1902 roku.

– wśród nich wyróżniają się domy mieszczańskie z przełomu XVIII i XIX wieku, Dom Społeczny Towarzystwa Spółdzielczego „Błaszkowianka” z lat 1916–1917, budynek łaźni miejskiej z początku XX wieku oraz murowany dworzec kolejowy z około 1902 roku. Cmentarz rzymskokatolicki – nekropolia kryje w sobie wiele historycznych pamiątek, w tym kaplicę grobową rodów Poraj-Biernackich i Błeszczyńskich, żeliwny nagrobek Stefana Walewskiego, a także grób powstańca styczniowego Macieja Piaszczyńskiego, który poległ w 1863 roku. Na cmentarzu znajduje się również grobowiec rodziny Żelisławskich, upamiętniający m.in. ofiary wojny polsko-bolszewickiej, zbrodni katyńskiej oraz obozu w Oranienburgu.

Sonda Czy województwo łódzkie jest najpiękniejsze w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wyglądają Błaszki, jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim [GALERIA]

14