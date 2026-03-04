Agresywny obcokrajowiec zaatakował kobietę w centrum miasta. Rzucił się z pięściami na 49-latkę!

Do zdarzenia doszło w sobotę (28 lutego), kiedy 49-latka została zaatakowana przez 28-letniego obywatela Kolumbii w śródmieściu.

Mężczyzna najpierw zaczepiał kobietę, a zignorowany przystąpił do ataku fizycznego, zadając ciosy pięściami.

Funkcjonariusze zatrzymali napastnika 2 marca; odpowie on za uszkodzenie ciała i narażenie ofiary na utratę zdrowia lub życia.

Śledczy zawnioskowali o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla podejrzanego.

Kutno. Atak na kobietę w drodze do pracy

Koszmar rozegrał się wczesnym rankiem w sobotę, 28 lutego, w centrum Kutna. Spokojna droga do pracy zamieniła się w walkę o zdrowie. Kobieta została zaatakowana przez agresywnego mężczyznę, który początkowo zaczepiał ją słownie. Gdy 49-latka próbowała go zignorować, napastnik przeszedł do rękoczynów. Poszkodowana z obrażeniami ciała musiała zostać przetransportowana do kutnowskiego szpitala.

„Z relacji zgłaszającej wynikało, że w drodze do pracy została napadnięta przez nieznanego mężczyznę, prawdopodobnie obcokrajowca. Mężczyzna najpierw zaczepiał słownie swoją ofiarę, a kiedy ta nie reagowała, rzucił się na nią i zaczął bić. Ranna 49-letnia kobieta z obrażeniami została przewieziona do szpitala w Kutnie” - poinformowała asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Zatrzymanie obywatela Kolumbii

Policjanci błyskawicznie pojawili się na miejscu zdarzenia, gdzie zabezpieczyli ślady oraz nagrania z miejskiego monitoringu. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej udało się wytypować sprawcę tego brutalnego czynu. Dwa dni później, w poniedziałek rano (2 marca), mundurowi zatrzymali 28-letniego obywatela Kolumbii podejrzewanego o dokonanie napaści.

„Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów uszkodzenia ciała oraz narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” - przekazała asp. Olczyk. „Prokurator Rejonowy w Kutnie wystąpił z wnioskiem do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania mężczyzny na okres trzech miesięcy” - dodała.

