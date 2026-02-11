To najmłodsze miasto w łódzkim. Zachwyca najpiękniejszym rynkiem w województwie [GALERIA]

W sercu Polski, na terenie województwa łódzkiego, leży Parzęczew – miasto o niezwykle bogatej i burzliwej historii. Choć przez ponad 150 lat formalnie pozostawał wsią, jego królewskie korzenie i zachowane zabytki świadczą o dawnej randze. Od 1 stycznia 2024 roku Parzęczew ponownie widnieje na mapie Polski jako miasto, otwierając nowy rozdział w swoich dziejach. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Parzęczew to najmłodsze miasto w województwie łódzkim. Zachwyca zabytkowym rynkiem

Historia Parzęczewa sięga głębokiego średniowiecza, a pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1385 roku. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 1421 roku, kiedy to król Władysław Jagiełło, doceniając strategiczne położenie osady, nadał jej prawa miejskie. Przez wieki Parzęczew rozwijał się jako miasto królewskie i siedziba starostwa, posiadając ratusz, łaźnię oraz prężnie działające cechy rzemieślnicze.

Złoty wiek nie trwał wiecznie. Podobnie jak wiele innych polskich miast, Parzęczew ucierpiał w wyniku wojen, pożarów i epidemii, które spowolniły jego rozwój. Ostateczny cios nadszedł w 1870 roku. W ramach represji po upadku powstania styczniowego, administracja carska odebrała Parzęczewowi prawa miejskie, degradując go do rangi wsi. Była to kara za patriotyczną postawę jego mieszkańców.

Mimo utraty statusu miasta, Parzęczew zachował swój historyczny charakter, a jego zabytki do dziś opowiadają o minionych czasach. Sercem miejscowości jest piękny, zrewitalizowany rynek, który zachował swój dawny układ urbanistyczny. Centralnym punktem jest z kolei neoklasycystyczny kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny. Wzniesiony w latach 1840-1845, stanowi dominantę architektoniczną okolicy.

Tuż obok świątyni stoi jednak znacznie starszy obiekt – drewniana dzwonnica z XVIII wieku. Ta zabytkowa konstrukcja jest cennym świadkiem czasów, gdy w tym miejscu stał jeszcze poprzedni, również drewniany kościół. Uzupełnieniem zespołu sakralnego jest drewniana plebania z XIX wieku oraz historyczny cmentarz rzymskokatolicki z kaplicą grobową.

Nowy rozdział w dziejach Parzęczewa rozpoczął się symbolicznie 1 stycznia 2024 roku. Po 153 latach przerwy, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, miejscowość odzyskała prawa miejskie. Był to historyczny moment, który przywrócił sprawiedliwość i otworzył przed Parzęczewem nowe perspektywy rozwoju jako lokalnego centrum administracyjnego i usługowego. Dziś to niewielkie, lecz pełne uroku miasto, stanowi doskonały przykład na to, jak historia i duma mieszkańców mogą przetrwać najcięższe próby.

Tak wygląda Parzęczew, najmłodsze miasto w województwie łódzkim [GALERIA]

