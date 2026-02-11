To najmniejsze miasto w województwie łódzkim. Powstało w średniowieczu, a jeszcze niedawno było wsią [GALERIA]

Znajdujący się w województwie łódzkim, malowniczy Inowłódz nad Pilicą, po ponad 150 latach odzyskał swoje prawa miejskie. Jego burzliwa historia, sięgająca średniowiecza, oraz wyjątkowe zabytki czynią go perłą regionu, gdzie przeszłość jest obecna na każdym kroku. Jak prezentuje się to niezwykłe miejsce? Zobaczcie w naszej galerii.

Inowłódz to najmniejsze miasto w województwie łódzkim. Niedawno odzyskało prawa miejskie

Historyczne korzenie Inowłodza sięgają co najmniej XII wieku, a jego znaczenie wzrosło dzięki strategicznemu położeniu na szlaku handlowym. Już w 1145 roku istniała tu komora celna, a rozwój osady związany jest z postacią księcia Bolesława Krzywoustego. Prawdziwy rozkwit Inowłodza nastąpił jednak za panowania Kazimierza Wielkiego, który w połowie XIV wieku nadał mu prawa miejskie i ufundował murowany zamek strzegący przeprawy przez rzekę.

Złote czasy miasta brutalnie przerwał potop szwedzki w XVII wieku, kiedy to zarówno zamek, jak i cała miejscowość zostały doszczętnie zniszczone. Mimo prób odbudowy Inowłódz nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Przełomowym, lecz tragicznym momentem w jego dziejach była utrata praw miejskich w 1870 roku. Była to carska represja za czynny udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Choć na przełomie XIX i XX wieku miejscowość zyskała na popularności jako letnisko, statusu miasta nie udało się przywrócić przez ponad 150 lat. Historyczna sprawiedliwość dokonała się jednak 1 stycznia 2024 roku, kiedy to Inowłódz, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, oficjalnie odzyskał prawa miejskie, zamykając bolesny rozdział w swojej historii.

Tym, co dziś przyciąga turystów do Inowłodza, są przede wszystkim jego wyjątkowe zabytki, będące świadkami bogatej przeszłości. Najważniejsze z nich to:

  • Kościół św. Idziego. To prawdziwy skarb i jeden z najcenniejszych przykładów architektury romańskiej w Polsce. Ta niewielka, jednonawowa rotunda z kamienia polnego została wzniesiona na przełomie XI i XII wieku, a jej fundację przypisuje się Bolesławowi Krzywoustemu jako wotum za narodziny syna. Położony na wzgórzu, góruje nad doliną Pilicy, tworząc niezapomniany krajobraz.
  • Ruiny zamku kazimierzowskiego. Wzniesiony z polecenia Kazimierza Wielkiego zamek był niegdyś potężną warownią. Zniszczony podczas potopu szwedzkiego, przez wieki pozostawał w ruinie. Dziś, po częściowej rekonstrukcji, jego mury znów przypominają o królewskiej przeszłości miasta i stanowią popularny cel spacerów.
  • Kościół św. Michała Archanioła. Powstała w 1520 roku renesansowa świątynia również padła ofiarą szwedzkiego najazdu. Odbudowana, do dziś służy lokalnej społeczności, a jej architektura świadczy o kolejnych etapach rozwoju miasta.

Inowłódz to miejsce, gdzie kameralna atmosfera łączy się z wielką historią. Spacerując jego uliczkami, można poczuć ducha dawnej Polski – od czasów piastowskich książąt, przez potęgę królewskiego miasta, aż po jego symboliczne odrodzenie w XXI wieku.

To najmniejsze miasto w województwie łódzkim. Powstało w średniowieczu, a jeszcze niedawno było wsią
