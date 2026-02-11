To najmniejsze miasto w województwie łódzkim. Powstało w średniowieczu, a jeszcze niedawno było wsią

Inowłódz to najmniejsze miasto w województwie łódzkim. Niedawno odzyskało prawa miejskie

Historyczne korzenie Inowłodza sięgają co najmniej XII wieku, a jego znaczenie wzrosło dzięki strategicznemu położeniu na szlaku handlowym. Już w 1145 roku istniała tu komora celna, a rozwój osady związany jest z postacią księcia Bolesława Krzywoustego. Prawdziwy rozkwit Inowłodza nastąpił jednak za panowania Kazimierza Wielkiego, który w połowie XIV wieku nadał mu prawa miejskie i ufundował murowany zamek strzegący przeprawy przez rzekę.

Złote czasy miasta brutalnie przerwał potop szwedzki w XVII wieku, kiedy to zarówno zamek, jak i cała miejscowość zostały doszczętnie zniszczone. Mimo prób odbudowy Inowłódz nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Przełomowym, lecz tragicznym momentem w jego dziejach była utrata praw miejskich w 1870 roku. Była to carska represja za czynny udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Choć na przełomie XIX i XX wieku miejscowość zyskała na popularności jako letnisko, statusu miasta nie udało się przywrócić przez ponad 150 lat. Historyczna sprawiedliwość dokonała się jednak 1 stycznia 2024 roku, kiedy to Inowłódz, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, oficjalnie odzyskał prawa miejskie, zamykając bolesny rozdział w swojej historii.

Tym, co dziś przyciąga turystów do Inowłodza, są przede wszystkim jego wyjątkowe zabytki, będące świadkami bogatej przeszłości. Najważniejsze z nich to:

Kościół św. Idziego. To prawdziwy skarb i jeden z najcenniejszych przykładów architektury romańskiej w Polsce. Ta niewielka, jednonawowa rotunda z kamienia polnego została wzniesiona na przełomie XI i XII wieku, a jej fundację przypisuje się Bolesławowi Krzywoustemu jako wotum za narodziny syna. Położony na wzgórzu, góruje nad doliną Pilicy, tworząc niezapomniany krajobraz.

Wzniesiony z polecenia Kazimierza Wielkiego zamek był niegdyś potężną warownią. Zniszczony podczas potopu szwedzkiego, przez wieki pozostawał w ruinie. Dziś, po częściowej rekonstrukcji, jego mury znów przypominają o królewskiej przeszłości miasta i stanowią popularny cel spacerów. Kościół św. Michała Archanioła. Powstała w 1520 roku renesansowa świątynia również padła ofiarą szwedzkiego najazdu. Odbudowana, do dziś służy lokalnej społeczności, a jej architektura świadczy o kolejnych etapach rozwoju miasta.

Inowłódz to miejsce, gdzie kameralna atmosfera łączy się z wielką historią. Spacerując jego uliczkami, można poczuć ducha dawnej Polski – od czasów piastowskich książąt, przez potęgę królewskiego miasta, aż po jego symboliczne odrodzenie w XXI wieku.

