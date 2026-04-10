Nowy metropolita łódzki zaskoczył wiernych. Kard. Krajewski chce wprowadzić zmiany w przyjmowaniu komunii!

Alicja Franczuk
2026-04-10 21:46

Wierni mogą nie dowierzać, gdy usłyszą ten komunikat kościele w najbliższą niedzielę. Nowy metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski zdecydował w sprawie udzielania Komunii Świętej. Od teraz w każdy czwartek wierni będą mogli przyjmować sakrament pod dwiema postaciami - Ciała i Krwi Pańskiej, czyli chleba i wina!

Autor: Katarzyna Ledwon/ Shutterstock

Kard. Krajewski wprowadza zmiany w Archidiecezji Łódzkiej

Zmiany czekają wiernych z Archidiecezji Łódzkiej. Kard Konrad Krajewski, nowy metropolita łódzki, ogłosił, że na początku wspólnej drogi chce zaprosić wiernych i gorąco zachęcić do odnowienia miłości do Najświętszego Sakramentu. A wyrazem tej miłości ma być przyjmowanie Komunii św. pod dwiema postaciami w każdy czwartek na wszystkich Mszach Świętych.

- W tym dniu w sposób szczególny wracamy pamięcią do Wieczernika, gdzie Pan Jezus po raz pierwszy wziął chleb i kielich z winem, dając nam samego siebie. Wyrażam zatem moje pragnienie, aby w naszej Archidiecezji czwartki stały się prawdziwym „świętem Eucharystii”. Proszę zatem braci kapłanów, aby wierni mogli przyjmować Komunię Świętą pod obiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej - przekazał w oficjalnym komunikacie.

Kardynał zaapelował do księży, by ten komunikat odczytali we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Łódzkiej w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia, podczas wszystkich Mszy Świętych.

Jak wygląda Komunia Święta pod dwiema postaciami?

Komunia Święta pod dwiema postaciami to przyjmowanie podczas Eucharystii zarówno hostii, jak i wina, czyli Krwi i Ciała Chrystusa. Najczęściej odbywa się to przez zanurzenie przez kapłana hostii w winie i podaniu jej wiernemu prosto do ust. Tak też to ma wyglądać w parafiach na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

Decyzja kard. Krajewskiego wielu może zaskoczyć. Do tej pory przyjmowanie Komunii Świętej pod dwiema postaciami zarezerwowane było głównie w szczególnych okolicznościach:

  • dla osób pełniących posługę w czasie Mszy
  • wspólnot (np. Mszy konwentualnej, w ramach zgromadzeń, rekolekcji zamkniętych)
  • w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej oraz Wigilii Paschalnej
  • w innych przypadkach dopuszczonych przez prawo i normy diecezjalne, np. przy okazji chrztu, bierzmowania, ślubów czy jubileuszy

Kim jest kard. Konrad Krajewski?

Kardynał Konrad Krajewski objął urząd metropolity łódzkiego 28 marca 2026 roku, odbywając ingres do Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi. Pochodzący z Łodzi kardynał zastąpił kard. Grzegorza Rysia, który został metropolitą krakowskim.

Kard. Krajweski święcenia przyjął w 1988 r. Przez ostatnie lata (2013-2026) pełnił funkcję jałmużnika papieskiego przy papieżu Franciszku, zyskując przydomek "Robin Hooda papieża" za działalność na rzecz ubogich.

