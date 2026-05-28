Zderzenie hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Nie żyje 52-letni mężczyzna

Śmiertelny wypadek na hulajnodze w Kutnie. Zderzenie z nastolatkiem

Komenda Powiatowa Policji przekazała informacje o środowym wypadku (27 maja). Dramat rozegrał się na ścieżce rowerowej przy Al. ZHP w Kutnie, powszechnie nazywanej Zieloną Osią Miasta, o czym poinformowała mł. asp. Katarzyna Wasiak.

Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Kutnie zrelacjonowała wstępny przebieg zdarzenia. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, który również poruszał się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników wypadku doznał bardzo poważnych obrażeń – przekazała oficer prasowa.

Ciężko ranny i nieprzytomny 52-latek został szybko przewieziony do miejscowego szpitala. Lekarze podjęli natychmiastową próbę ratunku, jednak obrażenia pacjenta okazały się zbyt rozległe, przez co poszkodowany mężczyzna zmarł.

Prokuratura w Kutnie bada okoliczności zderzenia hulajnóg

Obszar tragedii zabezpieczyli policjanci z Kutna, pracując bezpośrednio pod nadzorem prokuratora. Służby skupią się teraz na dokładnym zbadaniu wszelkich przyczyn oraz szczegółowych okoliczności tego fatalnego w skutkach zderzenia.

