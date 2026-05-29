Chajzer, Jędrzejczak, Kwaśniewska, Mensah i Deląg na... stadionie! Takiego eventu Łódź jeszcze nie widziała

Wielki piknik „Serce Łodzi bije dla Seniorów” – a jednocześnie finał XII Miejskich Senioraliów – przyciągnął ponad tysiąc osób - seniorów, ich dzieci i wnuków. Już od wejścia na stadion było widać, że nie będzie to zwykły piknik, ale prawdziwe społeczne święto aktywności, relacji i wspólnego spędzania czasu. Seniorzy spacerowali po murawie stadionu Widzewa, korzystali z badań profilaktycznych i tłumnie uczestniczyli w panelach poświęconych zdrowiu, relacjom i długowieczności.

Jednym z najmocniejszych punktów programu były treningi prowadzone przez Mariolę Bojarską-Ferenc. Stadionowa murawa zamieniła się w wielką strefę ćwiczeń, w której uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali kolejne aktywności ruchowe, udowadniając, że energia nie zależy od wieku.

- Łódź błyszczała! Na stadion Widzewa przyszli fantastyczni seniorzy, którzy mieli chęć i odwagę ćwiczyć ze mną i trzymać narzucone tempo - byłam naprawdę pod wrażeniem! - zachwyca się Mariola Bojarska-Ferenc, która przeprowadziła cykl treningów dostosowanych do wieku.

Na seniorów czekała także wyjątkowa niespodzianka. Do wspólnego treningu dołączyła mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak, która razem z uczestnikami zachęcała do aktywnego stylu życia i regularnego ruchu.

- Sport jest drogą życia, bez względu na to, ile masz lat. Dlatego nieustannie zachęcam do aktywności fizycznej, wspierając właśnie takie inicjatywy jak “Serce Łodzi bije dla Seniorów” - zaznacza Otylia Jędrzejczak.

Wydarzenie miało jednak znacznie szerszy wymiar niż tylko aktywność fizyczna. Organizatorzy mocno postawili na budowanie relacji i przeciwdziałanie samotności seniorów. W wielu miejscach stadionu można było zobaczyć seniorów poznających się, rozmawiających i wspólnie spędzających czas przy muzyce, warsztatach i rozmowach z ekspertami.

- Zachęcaliśmy seniorów, aby wymieniali się wzajemnie kontaktami, aby motywowali się do ćwiczeń, zależało nam na tym poczuciu wspólnoty - opowiada Mariola Bojarska-Ferenc.

Na ten społeczny wymiar wydarzenia zwraca uwagę także Fundacja Widzewa Łódź, organizator inicjatywy.

- Jeden na trzech seniorów cierpi na chroniczną samotność. Dlatego Fundacja Widzewa Łódź zdecydowała się zadbać o tę grupę społeczną, pokazać seniorom, jak są dla nas ważni. Jesteśmy dumni, że udało nam się zaktywizować setki, a może i tysiące seniorów. Pokazaliśmy, jak ważna jest aktywność fizyczna, ale również dbanie o relacje i profilaktykę zdrowotną - mówi Sylwia Dobrzycka, prezeska Fundacji Widzewa Łódź.

i Autor: Rafał Oleksiewicz/ Materiały prasowe Wielki piknik „Serce Łodzi bije dla Seniorów”

Przez cały dzień ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również strefy konsultacji, zdrowia i profilaktyki. Uczestnicy mogli wykonać podstawowe badania, skorzystać z konsultacji specjalistów, odwiedzić mammobus, dentobus czy strefy edukacji zdrowotnej. Kolejki ustawiały się także do warsztatów relaksacyjnych i kreatywnych oraz punktów oferujących wsparcie technologiczne i społeczne dla seniorów.

Można było m.in. zmierzyć sobie ciśnienie oraz poziom cukru, zapoznać się z miejską ofertą kulturalną, porozmawiać z ekspertami z zakresu ubezpieczeń na życie, a nawet uszyć słynną Pieroguszkę, czyli poduszkę w kształcie pieroga.

Nie zabrakło także przepisu na długowieczność. Podczas paneli z zakresu zdrowia i medycyny, eksperci dzielili się wskazówkami na długie i komfortowe życie.

Ważnym elementem wydarzenia była także obecność znanych postaci ze świata mediów, kultury i działalności społecznej, które podkreślały, jak ważne jest dziś tworzenie przestrzeni wspierających seniorów i przełamujących stereotypy związane z wiekiem.

- Połączyliśmy siły, aby pokazać, że ta grupa społeczna zasługuje na czas, uważność, dostęp do aktywności. Daliśmy im narzędzia, aby mogli zadbać o siebie i sprawić, by żyło im się lepiej - podkreśla Omenaa Mensah, przedstawicielka Konsorcjum Filantropijnego, które było głównym partnerem wydarzenia.

Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska zwracała uwagę na atmosferę wydarzenia i wyjątkową energię uczestników.

- Seniorzy potrafią się świetnie bawić i udowodnili to na stadionie Widzewa Łódź. Zadbaliśmy, by czuli się tutaj podmiotowo: byli najważniejsi. Bardzo się cieszę, że Widzew otwiera się nie tylko na kibiców, ale również na inne grupy społeczne - dodaje była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, której fundacja Porozumienie bez Barier również prowadzi liczne inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia seniorów.

O potrzebie zmiany myślenia o seniorach mówił także aktor Paweł Deląg, uczestnik panelu „Harmonia życia”.

- Głęboko wierzę w to, że Polskę stać na to, aby zaopiekować się czule i wrażliwie seniorami. Takie inicjatywy jak wydarzenie na stadionie łódzkiego Widzewa są bardzo potrzebne, aby wypełnić potrzebę integracji środowiska seniorskiego, ale przede wszystkim, aby zmieniać sposób myślenia o tej grupie społecznej - podkreśla aktor Paweł Deląg.

Finałem wydarzenia była wielka międzypokoleniowa potańcówka na murawie stadionu prowadzona przez DJ Wikę i DJ Skorpa. Setki osób tańczyły wspólnie na stadionie Widzewa, pokazując, że „Serce Łodzi bije dla Seniorów” nie było jedynie wydarzeniem społecznym, ale przede wszystkim pełnym emocji świętem wspólnoty, energii i radości życia.

8