Pasierbice oskarżają byłego prezydenta Zduńskiej Woli. Chodzi o zdarzenia sprzed lat

Śledztwo po publikacji w sieci. Prokuratura analizuje poważne zarzuty

Były prezydent Zduńskiej Woli pod lupą prokuratury - dowiedziało się Radio ESKA. Śledczy wyjaśniają czy polityk molestował i znęcał się w przeszłości nad swoimi pasierbicami.

Służby zainteresowały się sprawą po tym, jak dorosłe dziś pasierbice mężczyzny opublikowały w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie, z dokładnym opisem tego, co miało je spotkać ze strony ojczyma.

- Podjęte zostały czynności sprawdzające dane dotyczące przemocy domowej i przestępczych zachowań w okresie od 2005 roku na szkodę ówcześnie małoletnich dzieci - mówi w rozmowie z Radiem Eska prokurator Jolanta Szkilnik z prokuratury okręgowej w Sieradzu.

Jak wyjaśniła, choć poszkodowane nie złożyły formalnego zawiadomienia, podstawą do podjęcia działań przez śledczych był sam wpis w internecie.

- Podejrzenie przestępczego działania na szkodę dziecka jest zawsze analizowane i weryfikowane procesowo - dodaje prokurator Jolanta Szkilnik.

Były prezydent odpowiada na zarzuty. Mówi o próbie oczernienia

Do sprawy odniósł się również były prezydent Zduńskiej Woli. W opublikowanym w sieci oświadczeniu zaprzeczył stawianym mu zarzutom, określając je jako próbę podważenia jego reputacji.

Polityk stwierdził, że opisywane przez córki swojej byłej żony wydarzenia nie miały miejsca, a ich relację nazwał konfabulacją.

